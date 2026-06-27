Неадекватный россиянин разнёс стекло в машине скорой помощи и вылез на дорогу
В Екатеринбурге нетрезвый мужчина разбил стекло в карете скорой помощи и выбрался наружу через образовавшееся отверстие. Информацию предоставил портал E1.RU.
Происшествие случилось на улице Большакова. Пациент в состоянии алкогольного опьянения попытался покинуть салон медицинского автомобиля. Очевидец рассказал, что мужчина сперва потянул дверь, а затем локтём высадил стекло и через проём вылез прямо на дорогу.
Свидетель предположил, что нарушитель перебрал со спиртным и ему стало плохо. В полиции пояснили, что сначала двух пьяных мужчин доставили в отделение, а после направили в больницу из-за неадекватного поведения. Правоохранители проводят проверку.
Ранее сообщалось об инциденте в Саратове, где двое мужчин напали на сотрудника скорой помощи. Они жестоко избили его и попытались сбежать.
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