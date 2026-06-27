В Ставрополье поиски пропавшей в реке девочки длятся уже третьи сутки
В Ставропольском крае третий день продолжаются поиски несовершеннолетней, которая предположительно утонула в реке Подкумок. Об этом информирует пресс-служба регионального управления МЧС.
Инцидент произошел во время купания девочки с подругой в бурном течении речного потока. Спасатели и волонтёры уже обследовали левый берег Подкумка в районе Пятигорска, станицы Константиновской и прилегающих посёлков.
На текущий момент общая длина проверенных участков достигла 16 640 метров. Отмечается, что водолазные работы в русле реки сейчас не проводят: сильное течение и подъём уровня воды из-за обильных осадков не позволяют этого сделать. Региональный главк МЧС держит ситуацию на особом контроле. В поисковой операции задействованы 13 человек и пять единиц техники.
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