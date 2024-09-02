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Главная / Новости / Происшествия/ В Москве курьер пытался изнасиловать девушку-инвалида во время доставки заказа

В Москве курьер пытался изнасиловать девушку-инвалида во время доставки заказа

02 сентября 2024, 13:13
Фото: istockphoto/nirat

Фото: istockphoto/nirat

В Москве курьер с самыми грязными намерениями напал на девушку-инвалида прямо во время доставки заказа. От изнасилования её спасла мама.


Девушка заказала через приложение продукты из магазина, передаёт телеграм-канал Baza. Через некоторое время её позвонил курьер и сообщил, что ожидает с заказом на лестнице. Когда девушка, инвалид первой группы, открыла дверь, парень схватил её на руки и занёс в квартиру. Там он уложил несчастную на кровать и принялся раздевать. Той удалось вырваться и убежать в комнату матери. Курьер, видимо, решил, что девушка в квартире одна, поэтому действовал так свободно.

Мама вошла в комнату дочери и увидела несостоявшегося насильника со спущенными штанами и с половым органом в возбуждённом состоянии. Разъярённая женщина вытолкала парня за дверь и сразу же позвонила в полицию. Нападавшего задержали по горячим следам. Им оказался 22-летний уроженец Таджикистана, не имеющий регистрации на территории РФ, и это почему-то не удивляет.

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#москва
Застрявший на МКС корабль Starliner стал издавать странные звуки
02 сентября 2024, 13:37

Фото: istockphoto/3DSculptor

Застрявший на Международной космической станции (МКС) космический корабль Boeing Starliner начал издавать необычные звуки. Их услышал американский астронавт Барри Уилмор.
Об этом сообщает издание Ars Technica со ссылкой на запись разговора Уилмора с диспетчером ЦЦентра управления полётами в Хьюстоне. Ранее космическое агентство НАСА сообщало, что операцию по возвращению космического корабля Boeing Starliner без экипажа планируется начать 6 сентября.

По словам астронавта, он стал слышать в динамике странный звук непонятного происхождения. Он предположил, что звук может быть вызван какой-то неполадкой в соединении корабля с МКС. Уилмор дал послушать диспетчеру этот звук, поднеся микрофон к его источнику. На Земле обратили внимание на пульсирующий характер звука, напоминающий о сигнале гидролокатора, и пообещали выяснить, что именно может быть его причиной.

Созданный компанией Boeing по контракту с НАСА космический корабль Starliner отправился в первый пилотируемый полет с астронавтами НАСА Барри Уилмором и Сунитой Уильямс 5 июня. Их миссия должна была продолжаться неделю, но из-за возникших неполадках при стыковке астронавты всё ещё остаются на МКС.

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#мкс
#корабль
#запись
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В Приморье расследуют попытку суицида ветерана СВО из-за вымогательств
СК расследует случай с доведением до суицида ветерана СВО в Приморье
02 сентября 2024, 13:25

Фото: Фотобанк Московской области

Следственный комитет расследует случай с этнической бандой, которая довела до суицида ветерана СВО в Приморском крае. Об этом сообщает пресс-служба Следкома.
Житель Приморья потерял руку на СВО и вернулся домой после ранения. Когда ветеран начал получать социальные выплаты, на него вышла некая этническая банда, которая начала вымогать деньки. В итоге ветеран едва не покончил с собой.

«В соцмедиа размещено видеообращение военнослужащего, который утверждает, что после прибытия из зоны СВО он стал жертвой вымогательства. Также мужчина сообщает о том, что, несмотря на его обращения, правоохранительные органы бездействовали», – говорится в сообщении следственного комитета.

О случившемся рассказал в телеграмм-канале глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. Перед этим ветеран отправил родственником прощальное видео и перестал выходить на связь. Мужчину успели найти живым, но в тяжелом состоянии. Сейчас он в больнице.

Теперь глава СК Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела.

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#ветеран
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#социальные сво
#ск
#бастрыкин
#уголовное дело
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Женщина чуть не лишилась выигрыша в лотерею из-за формальности
Канадка забыла, где купила лотерейный билет, и чуть не лишилась выигрыша
02 сентября 2024, 13:24

Фото: iStock/matt_benoit

Женщина из Канады выиграла в лотерею, однако чуть не лишилась денег из-за того, что забыла, где купила счастливый лотерейный билет. Об этом сообщает CTV News Toronto.
Согласно сообщению, Хезер Дуглас узнала о своем выигрыше в размере 1003 канадских долларов (67,5 тысячи рублей) в марте текущего года. Женщина пришла за деньгами, но организаторы лотереи заявили, что отдадут ей выигрыш, только если она назовёт место, где приобрела билет. Но Дуглас его не помнила, так как много ездит по провинции Онтарио и постоянно покупает лотерейные билеты на различных заправках.

«Нигде нет никаких предупреждений, в которых говорится, что вы должны доказать, где купили билет. Их нет ни в киоске, ни в рекламе, нигде. Я понятия не имела, что они могут это потребовать, и это меня возмутило», — пожаловалась победительница.

В итоге выигрыш ей все же отдали, но только после того, как история получила огласку в СМИ. При этом организаторы предупредили, что, если выигрыш превышает тысячу долларов, победитель должен доказать, что приобрел билет на законных основаниях.

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#билеты
#пособия
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Названа причина драки со стрельбой на Патриарших прудах
Причиной конфликта со стрельбой в Москве стало замечание из-за шумного поведения
02 сентября 2024, 12:14

Фото: iStock/nixki

Причиной драки со стрельбой на Патриарших прудах в Москве стало замечание из-за шумного поведения за одним из столиков ресторана. Об этом правоохранительные органы сообщили в беседе с ТАСС.
Накануне вечером 33-летний Дмитрий открыл стрельбу в ресторане на Малой Бронной. В настоящее время он задержан, а его приятели скрылись с места преступления на автомобиле Lamborghini, который объявлен в розыск.

Конфликт вспыхнул между столиком мужчины и соседней компанией. Первые сделали замечание вторым из-за шумного поведения. Сначала началась словесная перепалка, которая переросла в драку со стрельбой. В результате этого никто не пострадал.

В конфликте, помимо Дмитрия, принимали участие пять человек, личности которых устанавливаются.

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В Бурятии местный житель убил новорожденную дочь
02 сентября 2024, 12:04

Фото: istockphoto/KulikovaN

Полицейские задержали жителя улуса Дэдэ-Ичетуй Джидинского района Бурятии. Ему предъявлено обвинение в убийстве месячной дочери.
Во время допроса задержанный уже дал подробные признательные показания, сообщает «Лента.ру». Установлено, что у себя дома мужчина в течение дня распивал алкогольные напитки вместе со своей сожительницей. Пара поссорилась, между ними началась потасовка. В результате фигурант нанёс грудному ребёнку несовместимые с жизнью травмы.

Позже к ним в гости пришла соседка. Не увидев в доме ребёнка, женщина сообщила в полицию. Правоохранители обнаружили избитую до смерти малышку на веранде дома. Мужчине предъявлено обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

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#женщина
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#обвинение
#травмы
#напитки
#мужчина
#рф
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В Подмосковье спасли упавшего в колодец дачника
02 сентября 2024, 11:28

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Мужчина ремонтировал колодец на своей даче и упал в него, дачника вытащили спасатели, инцидент произошёл в селе Михайловское Одинцовского городского округа, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«В службу экстренных вызовов «Система-112» позвонил зять провалившегося в колодец мужчины. Он услышал крик о помощи, вызвал подмогу и спустил в колодец лестницу, чтобы до приезда спасателей тесть не стоял в воде», — говорится в сообщении.
Спасатели быстро приехали по вызову и вытащили мужчину из колодца при помощи верёвки и специального оборудования. По счастью, падение не привело к серьёзным травмам: мужчина отделался ссадинами и ушибами.

В Мособлпожспасе отметили, что этот случай показывает, насколько важно соблюдать технику безопасности при ремонтных работах.

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Двухлетний мальчик утонул в домашнем бассейне в Дагестане
02 сентября 2024, 11:04

Фото: iStock/Cn0ra

В Дагестане двухлетний ребенок упал в бассейн и утонул, пока родители были заняты домашними делами. Об этом пишет Mash Gor.
Согласно сообщению, малыш находился в частном доме без присмотра. Его родители занимались домашними делами, мама убирала дом, а папа ухаживал за садом. В какой-то момент ребенок смог вскарабкаться на бортик самодельного бассейна и упал в воду. Спасти его не удалось.

В семье растет еще трехлетняя девочка. В момент происшествия она находилась в детском саду.

Ранее также сообщалось, что в селении Чонтаул Кизилюртовского района Дагестана двухлетний малыш захлебнулся в надувном бассейне во дворе дома, пока его мама выносила мусор. Ребёнок захлебнулся ещё до возвращения матери, по словам женщины, она отсутствовала не более минуты.

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Трехкратный олимпийский чемпион по борьбе Александр Медведь умер в 86 лет
02 сентября 2024, 10:52

Фото: istockphoto/jorgeantonio

Александр Медведь, трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе в составе сборной СССР, ушел из жизни на 86-м году. Об этом сообщила Белорусская федерация борьбы в своем Telegram-канале.
«Нет слов чтобы выразить печаль и боль утраты, покойся с миром, легенда. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Александра Васильевича», — отмечается в заявлении.

Что послужило причиной смерти трехкратного олимпийского чемпиона неизвестно.

Ранее сообщалось, что на 78-м году жизни умер советский и белорусский артист Георгий Малявский. Актер поучаствовал в 26 киноработах, а именно в «Государственной границе», а также в сериале «Чернобыль» в 2022 году, «Мухтар. Новый след» и других.

До этого победитель Олимпийских игр 1980 года в составе сборной СССР по плаванию Робертас Жулпа скончался в возрасте 64 лет. Уточняется, что накануне Жулпа обратился в медучреждение в Вильнюсе с жалобами на боли в спине, из-за которых начала отказывать правая нога.

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СК РФ назвал основную версию крушения вертолёта Ми-8 на Камчатке
Неисправность и ошибка пилотирования могли стать причиной ЧП с Ми-8 на Камчатке
02 сентября 2024, 10:40

Фото: iStock/BogdanV

Основными причинами крушения Ми-8 на Камчатке являются техническая неисправность и нарушение правил пилотирования. О предварительной версии крушения сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ в своём Telegram-канале.
В пресс-службе ведомства добавили, что расследование происшествия продолжается для определения окончательной версии произошедшего.

Напомним, что 31 августа вертолёт Ми-8, следовавший с посадочной площадки вблизи горного массива Вачкажец в населённый пункт Николаевна на Камчатке, не прибыл в пункт назначения. На борту находились 19 пассажиров и трое членов экипажа. Позднее министр по чрезвычайным ситуациям в регионе Сергей Лебедев сообщил об обнаружении тел всех жертв крушения судна.

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