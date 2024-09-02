В Москве курьер пытался изнасиловать девушку-инвалида во время доставки заказа

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В Москве курьер с самыми грязными намерениями напал на девушку-инвалида прямо во время доставки заказа. От изнасилования её спасла мама.
Девушка заказала через приложение продукты из магазина, передаёт телеграм-канал Baza. Через некоторое время её позвонил курьер и сообщил, что ожидает с заказом на лестнице. Когда девушка, инвалид первой группы, открыла дверь, парень схватил её на руки и занёс в квартиру. Там он уложил несчастную на кровать и принялся раздевать. Той удалось вырваться и убежать в комнату матери. Курьер, видимо, решил, что девушка в квартире одна, поэтому действовал так свободно.
Мама вошла в комнату дочери и увидела несостоявшегося насильника со спущенными штанами и с половым органом в возбуждённом состоянии. Разъярённая женщина вытолкала парня за дверь и сразу же позвонила в полицию. Нападавшего задержали по горячим следам. Им оказался 22-летний уроженец Таджикистана, не имеющий регистрации на территории РФ, и это почему-то не удивляет.
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Александр Бойцов