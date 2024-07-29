В Москве взяли курьера, причастного к хищению 45 млн руб. у Эдварда Радзинского

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Курьера, подозреваемого в хищении 45 миллионов рублей в начале июля у историка Эдварда Радзинского, взяли в Москве. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«В ходе дальнейшей работы выяснилось, что задержанный может быть причастен еще к одному эпизоду мошенничества. Известный историк и драматург, следуя указаниям аферистов, лишился 45 миллионов рублей», — говорится в сообщении.
По словам одного из задержанных, он возил деньги от пенсионеров в Деловой центр «Москва-Сити», наличность, как указал фигурант, должна была использоваться для пополнения криптокошельков. Он также уточнил, что не знал всей подноготной своей деятельности, а потом не смог отказаться, испугавшись последствий. Другой тоже признался в перевозке наличных.
«Мне пишут адрес, я приезжал, под кодовым словом забирал деньги, вез на другой адрес», — сказал он.Теперь подозреваемым грозит до десяти лет колонии по статье о мошенничестве.
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Никита Кротов