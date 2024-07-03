В Москве курьер предотвратил похищение ребёнка незнакомцем

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В Москве курьер спас ребёнка, которого со двора пытался похитить мужчина, сообщили в телеграм-канале Baza.
утром 2 июля курьер доставил заказ к одному из домов на улице Ставропольской. Припарковавшись во дворе, он заметил, как неизвестный мужчина подозвал ребёнка и попытался увести его в кусты.
Следователи уже проводят проверку по этому инциденту. Они опрашивают ребёнка и устанавливают личность мужчины, который пытался похитить мальчика.
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«Курьер вышел из машины, включил камеру и подошёл к подозрительному мужчине. На вопрос, является ли мальчик его сыном, мужчина ответил отрицательно. Тогда курьер попросил отпустить ребёнка и прогнал незнакомца. После этого он провёл с мальчиком воспитательную беседу», — говорится в сообщении.
Следователи уже проводят проверку по этому инциденту. Они опрашивают ребёнка и устанавливают личность мужчины, который пытался похитить мальчика.
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Мира Полтева