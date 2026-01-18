В Москве ледяная глыба с высоты 20-го этажа упала на детскую коляску с младенцем
В Москве крупная ледяная глыба упала с крыши жилого комплекса на детскую коляску. Как сообщает Telegram-канал SHOT, происшествие случилось утром 18 января в ЖК «Кварталы 21/19» на 2-м Грайвороновском проезде.
Очевидец события рассказал, что он шёл на работу и видел, как с высоты примерно 20-го этажа на тротуар рухнула масса льда. Глыба попала прямо в коляску, в которой находился младенец. Мать ребёнка шла впереди этого мужчины.
Испуганная женщина сразу бросилась убирать ледяные обломки. Она заметила, что младенец не двигается. На помощь матери сразу подбежали несколько прохожих. Почти сразу ребёнок громко закричал, что облегчило ситуацию.
Люди аккуратно достали дитя из коляски и отнесли его в ближайшую аптеку. Фармацевт осмотрел малыша. Медицинский осмотр показал, что ребёнок не получил никаких повреждений.
