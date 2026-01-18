В Москве ледяная глыба с высоты 20-го этажа упала на детскую коляску с младенцем

18 января 2026, 14:29

Фото: Istock/SergeyChayko

В Москве крупная ледяная глыба упала с крыши жилого комплекса на детскую коляску. Как сообщает Telegram-канал SHOT, происшествие случилось утром 18 января в ЖК «Кварталы 21/19» на 2-м Грайвороновском проезде.