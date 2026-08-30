На Северном Кипре объявили трёхдневный траур из-за крушения парома с пассажирами
Власти Турецкой Республики Северного Кипра объявили трёхдневный национальный траур в связи с крушением пассажирского парома у побережья. Как сообщает газета Kıbrıs Postası, скорбь продлится с 31 августа по 2 сентября.
30 августа около полудня скоростной паром Filo Jet перевернулся у берегов Кипра. Судно следовало по маршруту Кирения — турецкий Ташуджу. Сразу после выхода из порта экипаж обнаружил поступление воды в носовую часть.
Капитан попытался развернуть судно обратно, но паром потерял остойчивость и опрокинулся, не достигнув берега. Пассажиры самостоятельно надели спасательные жилеты и начали прыгать за борт. Некоторые пытались доплыть до находившихся поблизости лодок.
На борту находились 267 человек: 259 пассажиров и восемь членов экипажа. По последним сведениям, погибли восемь человек, поиски ещё 18 продолжаются. Капитан парома и ещё семеро ответственных лиц задержаны. Поисково-спасательную операцию власти продолжат круглосуточно, без перерыва на ночь.
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