Сильный ветер осложняет тушение ландшафтного пожара под Анапой
В природном заповеднике под Анапой тушение пожара осложняет сильный ветер. Об этом информирует РЕН ТВ.
Пламя охватило камышовые заросли в непосредственной близости от жилой зоны. Сообщается, что сильный ветер значительно ухудшает обстановку. На улице Набережной открытый огонь бушует всего в 50 метрах от жилых домов.
В настоящее время на месте работают пожарные расчёты. Ранее из-за этого мощного ландшафтного пожара частично перекрыли федеральную трассу «Новороссийск — Керчь». Площадь возгорания достигла 10 гектаров. Специалисты присвоили пожару повышенный ранг сложности.
До этого сообщалось о сильном возгорании в Ростовской области. Там лесной пожар охватил более 170 гектаров.
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