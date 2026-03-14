Россиянина избили толпой на Шри-Ланке за сломанную доску для сёрфинга
На Шри-Ланке местные жители напали на российского туриста из-за сломанной доски для сёрфинга. Как сообщает Telegram-канал SHOT, инцидент произошёл на третий день отдыха москвичей в Велигаме.
Россиянин арендовал доску, но не поймал волну и врезался в местного сёрфера. На доске последнего появилась трещина. Владелец потребовал 25 тысяч рупий (около шести тысяч рублей) за ремонт, объяснив это тем, что доска сделана из кокоса.
Туристы сочли сумму завышенной и предложили вдвое меньше. Тогда один из ланкийцев выхватил телефон у девушки, после чего около 15 человек окружили пару и избили мужчину. Он получил травму уха. Полиция вернула телефон только после того, как россияне выплатили полную стоимость ремонта.
В противном случае им грозили проблемы с законом и депортация. Опытные туристы предположили, что это может быть мошеннической схемой: из-за большого количества сёрферов на пляже легко имитировать столкновение досок и требовать деньги за ремонт.
