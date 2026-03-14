В Москве на станции метро «Волжская» пассажир оказался на путях, его задержали
На станции «Волжская» Московского метрополитена пассажир оказался на путях. Об этом сообщает управление МВД России по городу.
Инцидент произошёл с 23-летним молодым человеком. По предварительной информации, он находился в состоянии наркотического опьянения.
Машинист поезда применил экстренное торможение, чтобы избежать наезда на нарушителя. В полиции уточнили, что молодого человека задержали. В отношении него составили административные протоколы по статьям о хулиганстве, нарушении требований транспортной безопасности и правил пользования метрополитеном.
Ранее сообщалось, что в Москве автомобиль врезался в вестибюль станции метро «Пражская».
