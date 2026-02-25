В Москве мальчик оказался в больнице из-за кондитерской присыпки

25 февраля 2026, 12:26

Врачи Морозовской детской городской клинической больницы спасли 10-летнего школьника, который случайно вдохнул кондитерскую присыпку. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.