В Москве мальчик оказался в больнице из-за кондитерской присыпки
Врачи Морозовской детской городской клинической больницы спасли 10-летнего школьника, который случайно вдохнул кондитерскую присыпку. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.
По информации ведомства, после попадания частиц в дыхательные пути у ребёнка начались серьёзные проблемы с дыханием и развился выраженный воспалительный процесс в лёгких. Мальчика доставили в больницу на скорой помощи в тяжёлом состоянии и экстренно перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии.
Врачи провели необходимое лечение, применив высокопоточную оксигенотерапию. Благодаря своевременной помощи состояние пациента стабилизировалось.
Вскоре школьника выписали домой в хорошем самочувствии. Он вернулся к обычной жизни и продолжил посещать школу.
