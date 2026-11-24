В Кисловодске ФСБ предотвратила теракт в синагоге
В Кисловодске силовики предотвратили теракт в синагоге. Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, подозреваемый после нападения собирался скрыться в Сирии.
Установлено, что молодой человек действовал по указанию участников запрещённой в России международной террористической организации.
Он уже готовил теракт: разведывал местность и определил время наибольшего скопления прихожан. Однако довести задуманное до конца злоумышленник не успел — его вычислили силовики. Парня задержали, когда он шёл к синагоге.
У него обнаружили самодельную взрывчатку массой 3,5 кг. На допросе задержанный признал вину и рассказал о дальнейших планах: он собирался бежать в Сирию, где планировал примкнуть к незаконным вооружённым формированиям.
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