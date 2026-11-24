В Подмосковье мужчина ударил головой по лицу ребёнка, заступившегося за друга
В Королёве мужчина ударил головой по лицу 12-летнего мальчика, который заступился за друга. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Вечером 21 ноября 12-летний школьник с приятелем возвращался домой после тренировки. По пути ребята зашли в магазин. На выходе один из них поставил ногу на перила.
Тут же к детям подошёл мужчина с ребёнком и резко потребовал убрать ногу. Школьник заступился за друга. Тогда гражданин приблизился к нему и сильно ударил его головой по лицу. В результате удара у потерпевшего появились отёк на переносице, большая шишка и синяк на лбу.
После нападения мужчина зашёл с ребёнком в магазин, но на улице больше не появился. Вероятно, он спустился на подземный паркинг и уехал на машине. Родители пострадавшего мальчика написали заявление в полицию.
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