В центре Екатеринбурга загорелся ТЦ «Пассаж» — эвакуировано 500 человек

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В центре Екатеринбурга в торговом центре «Пассаж» произошло возгорание. Из здания эвакуировали около 500 человек. Об этом сообщает URA.ru, ссылаясь на сообщения свердловского МЧС.
Сообщение о пожаре на улице Ленина в Екатеринбурге поступило в 15:43. По предварительным данным, загорелись жировые отложения в вентиляции ТЦ.
Из здания удалось эвакуировать 500 человек. Сведений о пострадавших и погибших на данный момент нет. К месту ЧП выезжали 12 единиц техники и 43 спасателя.
Ранее сообщалось, что подмосковном Красногорске женщина под действием наркотиков подожгла дом и умерла в пожаре вместе с матерью. Девушка держала в руках два кухонных ножа и с криками требовала сказать правду, а если все промолчат, то сгорят. Родители попытались успокоить дочь, отняли у нее ножи, но в доме потух свет и повалил густой дым. Спастись удалось только отцу семейства.
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