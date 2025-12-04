«Маскировали доход»: Два школьника из Екатеринбурга работали на СБУ
Суд вынесет приговор двум 16-летним жителям Екатеринбурга. Их обвиняют по статье о террористическом акте. Информацию об этом распространил Telegram-канал Следственного комитета России.
По версии следствия, в 2024 году подростки подожгли локомотив на станции Свердловск-Сортировочный. В ведомстве утверждают, что они действовали за денежное вознаграждение и выполняли указания украинских спецслужб.
В сообщении указали, что обвиняемые пытались замаскировать незаконный доход. Они провели ряд финансовых операций, чтобы придать деньгам легальный вид. Ущерб от их действий составил 1,2 миллиона рублей.
