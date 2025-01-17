Произошло смертельное ДТП с автобусом российских туристов в Шри-Ланке

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В Шри-Ланке произошла трагедия: автобус, в котором находились российские туристы, попал в ДТП. По информации местного информационного портала Adaderana, водитель автобуса погиб на месте, а около 19 пассажиров получили различные травмы. Об этом пишет ТАСС.
В посольстве России в Коломбо сообщили, что на данный момент россияне не обращались за помощью в дипломатическое представительство.
Ранее стало известно, что в Красноярском крае в санатории «Сосновый бор» зарегистрированы случаи отравления среди постояльцев, в результате чего 33 человека оказались под медицинским наблюдением.
До этого в Архангельской области суд приговорил ранее судимого 38-летнего мужчину к 18 годам и одному месяцу колонии строгого режима. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Ранее стало известно, что в Красноярском крае в санатории «Сосновый бор» зарегистрированы случаи отравления среди постояльцев, в результате чего 33 человека оказались под медицинским наблюдением.
До этого в Архангельской области суд приговорил ранее судимого 38-летнего мужчину к 18 годам и одному месяцу колонии строгого режима. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
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Дарья Осипова