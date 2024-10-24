В Якутске отец ученицы напал на учительницу в школе и угрожал распороть ей живот

Фото: istockphoto/Zhang Shu
В Якутске визит родителей в школу обернулся вызовом скорой помощи для одного из педагогов. Об этом проинформировал в своих соцсетях представитель народного фронта Антон Жондоров.
Сообщается, что инцидент произошел в средней общеобразовательной школе №1, где отец одной из учениц напал на пожилую учительницу прямо в классе. Между ними возникла ссора, в ходе которой мужчина начал угрожать женщине, а затем атаковал ее.
В ходе конфликта учительница смогла вызвать помощь. Медики диагностировали у нее сотрясение мозга, ушибы мягких тканей и волосистой части головы. Женщина также обратилась в правоохранительные органы. По её словам, мужчина угрожал распороть живот.
Отмечается, что ранее родители уже имели конфликты с другими учителями школы на протяжении длительного времени. Пара несколько раз подавала жалобы в различные инстанции, но проверяющие не выявили никаких нарушений.
Ранее стало известно, что российских туристов избили толпой возле премиум-отеля в Турции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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В ходе конфликта учительница смогла вызвать помощь. Медики диагностировали у нее сотрясение мозга, ушибы мягких тканей и волосистой части головы. Женщина также обратилась в правоохранительные органы. По её словам, мужчина угрожал распороть живот.
Отмечается, что ранее родители уже имели конфликты с другими учителями школы на протяжении длительного времени. Пара несколько раз подавала жалобы в различные инстанции, но проверяющие не выявили никаких нарушений.
Ранее стало известно, что российских туристов избили толпой возле премиум-отеля в Турции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова