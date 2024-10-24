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В Якутске отец ученицы напал на учительницу в школе и угрожал распороть ей живот

В Якутске учительница получила сотрясение мозга после разговора с отцом ученицы
24 октября 2024, 11:09
Фото: istockphoto/Zhang Shu

Фото: istockphoto/Zhang Shu

В Якутске визит родителей в школу обернулся вызовом скорой помощи для одного из педагогов. Об этом проинформировал в своих соцсетях представитель народного фронта Антон Жондоров.
Сообщается, что инцидент произошел в средней общеобразовательной школе №1, где отец одной из учениц напал на пожилую учительницу прямо в классе. Между ними возникла ссора, в ходе которой мужчина начал угрожать женщине, а затем атаковал ее.

В ходе конфликта учительница смогла вызвать помощь. Медики диагностировали у нее сотрясение мозга, ушибы мягких тканей и волосистой части головы. Женщина также обратилась в правоохранительные органы. По её словам, мужчина угрожал распороть живот.



Отмечается, что ранее родители уже имели конфликты с другими учителями школы на протяжении длительного времени. Пара несколько раз подавала жалобы в различные инстанции, но проверяющие не выявили никаких нарушений.

Ранее стало известно, что российских туристов избили толпой возле премиум-отеля в Турции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#школа
Мужчина, избивший полицейского на Кубани, объявлен в розыск
На Кубани разыскивают мужчину, который избил полицейского
24 октября 2024, 11:34

Фото: iStock/Anton Novikov

В Краснодаре 24 октября около двух часов ночи неизвестный мужчина напал на сотрудника правоохранительных органов.
Неизвестный жестоко избил сотрудника ППС, отобрал у него табельное оружие и телефон.

По предположениям, преступник — 32-летний Марат Абдюшев, выходец из Башкирии. Примечательно, что Абдюшев уже несколько лет находится в федеральном розыске.

«Мужчина нанес телесные повреждения сотруднику, ведется розыск», — сообщили информационному агентству ТАСС.

Правоохранительные органы пока официально не подтвердили информацию об инциденте. Известно, что подозреваемый Марат Абдюшев до сих пор не задержан и на данный момент его разыскивают.

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#оружие
#розыск
#мужчина
#полицейские
#полиция
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В Петербурге арестовали депутата за поджог дома коллеги
24 октября 2024, 11:31

Фото: iStock/choochart choochaikupt

В Санкт-Петербурге арестовали депутата совета депутатов Всеволожского городского поселения Константина Легкодумова, который поджёг дом своего коллеги. Об этом пресс-служба суда, вынесшего приговор, сообщила в беседе с «Лентой.ру».
Отмечается, что депутат будет находиться под стражей до 20 декабря. Его обвиняют по статье о подстрекательстве к умышленному уничтожению или повреждению имущества. Вместе с ним были арестованы Иван Соловьёв, Антон Абрамов и Роман Климашевич, которые реализовали его план поджога. Их обвиняют по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества.

По данным следствия, Легкодумов решил поджечь дом коллеги, после того как она заявила о желании участвовать в выборах. Для реализации поджога он нанял вышеупомянутых лиц, которым обещал за «работу» шесть тысяч долларов. Вечером 18 августа исполнители плана подъехали к дому женщины, взяли заранее подготовленное огневое устройство и розжиг, после чего подожгли террасу дома. Затем они оперативно покинули место происшествия, а Легкодумов выплатил им обещанную сумму.

Нанесённый мужчинами ущерб оценивается в 30 миллионов рублей.

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#суд
#поджог
#арест
#дом
#происшествия
#ущерб
#депутат
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Цыгане напали на отдел полиции после задержания родственника-рабовладельца
24 октября 2024, 11:20

Фото: iStock/blinow61

Цыгане напали на отдел полиции в Ростовской области. Это произошло после задержания их родственника-рабовладельца Раджа Лиманского, сообщает Telegram-канал Don Mash.
Отмечается, что налёт табора произошёл, когда освобождённые из рабства люди собирались на очную ставку с Лиманским.

Цыгане кричали, что обвинения являются лживыми. После они грозились вновь отправить освобождённых людей на поля. В результате таких угроз часть из граждан побоялась давать показания.

Напомним, что людей незаконно удерживали на ферме около населённого пункта Слава Труда в Ростовской области. Их держали в рабстве, заставляя работать на полях по 12-14 часов. Также у них забирали телефоны, чтобы они не могли связать с родными и сообщить о своем местоположении. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об использовании рабского труда.

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#полиция
#ростовская область
#задержание
#следственный комитет
#уголовное нападение
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Российских туристов избили толпой возле премиум-отеля в Турции
24 октября 2024, 09:43

Фото: istockphoto/Tereza Tarasova

В Турции, недалеко от премиум-отеля Rixos Premium Göcek, местные жители избили группу российских туристов. Об этом информирует Telegram-канал Shot.
По словам пострадавшего Филиппа, он вместе с женой и друзьями возвращался из ресторана, когда на них напала группа пьяных местных жителей, угрожая и оскорбляя туристов.

Ситуация обострилась, когда один из местных жителей бросил бутылку в девушек, в результате чего осколки ранили одну из них. Другу Филиппа сломали руку. Туристы смогли добраться до отеля, однако помощь от правоохранительных органов поступила лишь через 30 минут.

Филипп выразил недовольство работой охраны отеля и сообщил, что местные полицейские затягивают расследование, ссылаясь на отсутствие необходимых документов из госпиталя. Туристы уже обратились за помощью в российское консульство. Помимо этого, отмечается, что отдых в Rixos Premium Göcek обошелся Филиппу и его супруге в полмиллиона рублей.

В Перми две девушки подожгли офис «Единой России». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#отдых
#туристы
#полицейские
#расследование
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В Перми две девушки подожгли офис «Единой России»
24 октября 2024, 09:20

Фото: istockphoto/photovova

В Перми две девушки подожгли офис местного отделения партии «Единая Россия». Об этом информирует Telegram-канал Baza.
Сообщается, что инцидент произошел поздним вечером 23 октября. По данным канала, злоумышленницы подошли к зданию и бросили в окна несколько бутылок с зажигательной смесью.

После акта вандализма девушки покинули место происшествия, при этом все происходящее снимали на мобильный телефон. В настоящее время личности поджигательниц не установлены. Правоохранительные органы занимаются расследованием данного инцидента.

Ранее сообщалось, что генеральная прокуратура Мюнхена предъявила мужчине обвинение в убийстве двух украинских военнослужащих. Утверждается, что он является гражданином России.

До этого стало известно, что жительница Симферополя потеряла жилье, сдав его в аренду мошенникам. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#обвинение
#инцидент
#происшествия
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Космонавт Андрей Бабкин обратился к Владимиру Путину с просьбой
«Газета.Ru»: не полетевший в космос Андрей Бабкин написал письмо Путину
24 октября 2024, 08:36

Фото: iStock/forplayday

Космонавт Андрей Бабкин, который был забракован главной медицинской комиссией «Роскосмоса», написал письмо президенту России Владимиру Путину. В своем обращении он попросил привлечь к обследованию своего состояния здоровья независимых врачей, пишет «Газета.Ru».
В ответ на запрос Центра подготовки космонавтов было объявлено о проведении консилиума 12 июля 2024 года под руководством начальника Федерального медико-биологического агентства России.

Отмечается, что на этом заседании якобы присутствовали члены ЛОР-секции главной медицинской комиссии, а также специалисты, которые ранее оказывали медицинскую помощь космонавту.

Однако стоит отметить, что ключевые врачи, включая хирурга Геннадия Пискунова, который оперировал космонавта в 2022 году, на консилиуме отсутствовали.

После отстранения от полетов Бабкин общался с независимыми экспертами, которые подтвердили его годность к космическим полетам. В настоящее время он занимает должность заместителя командира отряда космонавтов по научной работе.

Ранее в NASA сообщили, когда вернут на Землю российского космонавта Александра Гребенкина. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мкс
#специалисты
#космонавты
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В Мюнхене россиянина обвинили в убийстве двух украинских военных в баре
24 октября 2024, 08:33

Фото: istockphoto/Diy13

Генеральная прокуратура Мюнхена предъявила мужчине обвинение в убийстве двух украинских военнослужащих. Утверждается, что он является гражданином России.
По сообщению телеканала NTV, трое мужчин были ранее хорошо знакомы друг с другом. По версии полиции, мотивом убийства стала «задетая национальная гордость». 57-летний подозреваемый проживал в ФРГ с 1990 года. Его приятели-украинцы, один 1987, а второй 2001 года рождения, проходили в Германии реабилитацию после боёв на передовой в составе ВСУ.

Как утверждает следователь, мужчины вместе выпивали алкоголь в баре на территории торгового центра в Мурнау-ам-Штаффельзе на юге ФРГ. Во время спора на тему конфликта на Украине «национальная гордость обвиняемого была задета». Он выхватил нож и нанёс оппонентам несколько колотых и резанных ран. Один солдат скончался на месте, второго отвезли в больницу, но спасти не смогли. Подозреваемого задержали в его квартире.

Инцидент в немецком кабаке произошёл ещё в апреле, но стало широко известно о нём только сейчас, после предъявления обвинения. Бывший тогда министром иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что дело будет находиться на особом контроле его ведомства.

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#алкоголь
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#инцидент
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#фрг
#всу
#солдат
#гражданство
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В Петербурге врачи восстановили пальцы ребенку, пострадавшему на эскалаторе
24 октября 2024, 00:24

Фото: istock/Kiwis

Специалисты Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета успешно провели операцию по восстановлению пальцев у четырехлетнего мальчика, пострадавшего от эскалатора.
Ребенок получил серьезные травмы — открытые переломы двух пальцев, и был доставлен в больницу поздним вечером 22 октября.

По информации ГУП «Петербургский метрополитен», мальчик находился на эскалаторе один, вдалеке от отца. Врачи провели трехчасовую операцию, в ходе которой были сшиты сухожилия и восстановлено кровоснабжение поврежденных тканей.

«Пальцы жизнеспособны, и мы надеемся на полное выздоровление», — сообщили в пресс-службе университета.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге эскалатор зажевал руку четырёхлетнему мальчику. Ребёнка с раздробленной рукой доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Ему оказывается необходимая медицинская помощь. Мальчик по имени Ярополк ехал с родителями на эскалаторе на станции «Площадь Восстания» поздно ночью. Левая рука ребенка попала в подъёмный механизм, в результате чего ему переломало два пальца.

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В Турции раскрыли организаторов теракта в Анкаре
Глава МВД Турции Ерликая: теракт в Анкаре осуществили члены запрещенной РПК
23 октября 2024, 22:56

Фото: iStock/zabelin

Теракт в Анкаре, в ходе которого погибли 5 человек и еще 22 пострадали, осуществили члены запрещенной в стране «Рабочей партии Курдистана» (РПК). Об этой предварительной версии сообщил министр МВД Турции Али Ерликая, передает РИА Новости. По его словам, ведомство опубликует подробную информацию после получения более весомых улик.
«Процесс идентификации личности террористов продолжается. По нашей оценке, теракт — дело рук РПК. Как только мы получим четкие улики, поделимся с общественностью», — пояснил он.
Теракт в Анкаре произошел в районе районе Кахраманказан, когда у здания турецкой корпорации TUSAŞ — производителя военных самолетов и космического оборудования — прогремел взрыв. После него началась стрельба. Двух террористов ликвидировали силовики. Жертвами стали 5 человек, пострадали 22.

Столкновения с РПК начались в Турции в 1984 году, с новой силой возобновились в 2015 году. «Рабочая партия Курдистана», по ее заявлениям, борется за права курдов в Турции и создание национальной автономии.

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