В Москве мигрант схватил молодую девушку за ягодицы на кассе магазина
Мигрант домогался молодой девушки в одном из магазинов Москвы. Об этом сообщает телеграм-канал «Царьград ТВ».
Москвичка пришла за покупками вместе с матерью. Когда они стояли на кассе, проходивший мимо иностранец внезапно схватил ее за ягодицы. Все это происходило на глазах у других покупателей и работников магазина.
По словам матери пострадавшей, когда она вызывала полицию, мужчина спешно ретировался. Однако, по данным источника, его личность уже известна — он расплатился своей банковской картой.
Отмечается, что семья все равно обратилась за помощью к правоохранителям. Очевидцы также потребовали наказать извращенца.
Читайте также: