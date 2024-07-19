В Москве мигранты до смерти забили пенсионера за обман со сдачей квартиры

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Следователи СУ СК РФ по Москве раскрыли убийство, совершённое в 2019 году.
Отмечается, что пять лет назад в доме на улице Маршала Катукова был до смерти забил пенсионер, личность которого установить не удалось. Подозреваемыми были трое уроженцев Средней Азии. Однако вскоре после совершения убийства они были этапированы на родину, где задержать их не представлялось возможным.
Недавно они вернулись в Россию, где были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.
По словам одного из задержанных, гражданина Узбекистана, пожилой мужчина предложил сдать мигрантам квартиру за 25 тысяч рублей в месяц. Он попросил предоплату, и мужчины отдали деньги. Затем они отправились в дом, чтобы осмотреть квартиру, но в подъезд попасть не смогли, поскольку пенсионер не знал кода домофона. Мужчины разозлились из-за такой заминки и забили его до смерти.
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Недавно они вернулись в Россию, где были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.
По словам одного из задержанных, гражданина Узбекистана, пожилой мужчина предложил сдать мигрантам квартиру за 25 тысяч рублей в месяц. Он попросил предоплату, и мужчины отдали деньги. Затем они отправились в дом, чтобы осмотреть квартиру, но в подъезд попасть не смогли, поскольку пенсионер не знал кода домофона. Мужчины разозлились из-за такой заминки и забили его до смерти.
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Анастасия Чинкова