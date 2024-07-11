В Москве мигранты изнасиловали спящих девушек

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В Москве нелегальные мигранты напали на двух спящих девушек и изнасиловали их.
В Москве были задержаны два гражданина Киргизии, которые, находясь на территории России с нарушением миграционного законодательства, совершили изнасилование двух девушек.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения в виде ареста для подозреваемых. Подробности о том, как девушки оказались в квартире с мигрантами, не сообщаются.
По кадрам с места происшествия, опубликованным ведомством, можно предположить, что в квартире мог быть организован хостел.
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«Инцидент произошёл в ночь на 9 июля в квартире на Проспекте Мира. По данным Следственного комитета Москвы, девушки спали, когда на них напали злоумышленники. Один из подозреваемых вёл видеосъёмку процесса», — говорится в материале.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения в виде ареста для подозреваемых. Подробности о том, как девушки оказались в квартире с мигрантами, не сообщаются.
По кадрам с места происшествия, опубликованным ведомством, можно предположить, что в квартире мог быть организован хостел.
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Мира Полтева