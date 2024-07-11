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В Москве мигранты изнасиловали спящих девушек

11 июля 2024, 16:29
Фото: istockphoto / blinow61

Фото: istockphoto / blinow61

В Москве нелегальные мигранты напали на двух спящих девушек и изнасиловали их.
В Москве были задержаны два гражданина Киргизии, которые, находясь на территории России с нарушением миграционного законодательства, совершили изнасилование двух девушек.

«Инцидент произошёл в ночь на 9 июля в квартире на Проспекте Мира. По данным Следственного комитета Москвы, девушки спали, когда на них напали злоумышленники. Один из подозреваемых вёл видеосъёмку процесса», — говорится в материале.



В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения в виде ареста для подозреваемых. Подробности о том, как девушки оказались в квартире с мигрантами, не сообщаются.

По кадрам с места происшествия, опубликованным ведомством, можно предположить, что в квартире мог быть организован хостел.

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#мигранты
Акула повредила подводный дрон исследователей
Акула откусила кусок дрона, исследовавшего дно Большой голубой дыры
11 июля 2024, 15:53

Фото: IStock/RamonCarretero

Акула откусила кусок от подводного дрона, исследовавшего Большую голубую дыру. Видео с инцидентом опубликовал на своем YouTube-канале исследователь Джон Митчелл.
Он со своим напарником захотел исследовать дно Большой голубой дыры и заодно проверить реакцию местных морских обитателей на видеокамеру. Это крупное подводное пространство, глубиной 130 метров, расположенное недалеко от Белиза. Оно известно тем, что французский океанолог Жак-Ив Кусто включил его в десятку лучших мест на Земле для дайвинга.

Как видно из кадров, опубликованных блогером, плавник акулы показывается на мгновение и исчезает. Через несколько секунд она внезапно набрасывается на технику и откусывает от нее часть. Дрон удалось поднять, но второй раз погрузить его уже не получилось.

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#дрон
#акула
#исследование
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Пьяная россиянка из мести избила и облила зеленкой 16-летнюю девушку — видео
Жительница Кировской области избила и облила зеленкой 16-летнюю девушку
11 июля 2024, 15:45

Фото: iStock/stockce

В Кировской области пьяная 19-летняя местная жительница из мести избила 16-летнюю девушку. Видео опубликовал Telegram-канал Baza.
Пострадавшая девушка работает в цветочном магазине. В него ворвалась ее оппонентка и устроила погром. Видео сняла подруга нападавшей. На нем видно облитую зеленкой девушку-подростка, которую россиянка прижимает к полу и наносит ей удары в область головы.

Виновная девушка похвалилась своим поступком в мессенджере. Она эмоционально описала свои действия и призналась, что разбила окно магазине и устроила погром. Причиной конфликта стал парень. Ранее сообщалось, что суд в республике Адыгея приговорил к условному сроку участника СВО, который вел интимную переписку с 13-летней школьницей. Военный Магамет Датхужев познакомился с девочкой в сентябре прошлого года. В интернете военный общался с ней на интимные темы и просил ее присылать фотографии в нижнем белье. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В центре Подольска загорелся многоэтажный жилой дом
11 июля 2024, 15:06

Фото: iStock/grafoto

В подмосковном Подольске загорелась крыша многоэтажного жилого дома, расположенного на улице Веллинга. Об этом пишет Telegram-канал «112».
Уточняется, что огонь уже распространился почти на всю крышу дома. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники МЧС.

Возле жилого дома дежурят бригады скорой помощи. Данные о пострадавших еще не поступали. Отмечается, что жильцы дома успели эвакуироваться. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее сообщилось, что в Химках загорелся склад пиломатериалов и цех по производству керамической плитки. Площадь пожара достигла отметки 5000 квадратных метров. Пламя распространялось по крыше предприятия.

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#происшествия
#дома
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Во Франции возник пожар в Руанском соборе
11 июля 2024, 14:41

Фото: iStock/Tashka

В четверг загорелся шпиль знаменитого собора во французском городе Руан, причина пожара пока неизвестна. Об этом сообщил мэр города Николя Мейер-Россиньоль.
«Пожар начался в шпиле собора, его причина пока не известна. Все средства брошены на его тушение», — написал мэр города на своей странице в соцсети Х.

Он также приложил к сообщению фото, на котором видно, как от собора в небо поднимаются густые клубы дыма. При этом причину возникновения пожара он не назвал.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Химках горит предприятие по производству керамических плит. Сначала площадь пожара составила 80 квадратных метров, однако позже увеличилась до 5000. На место происшествия прибыли экстренные службы. Для ликвидации возгорания задействованы 7 единиц специализированной техники и более 20 сотрудников МЧС.

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#крыша
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ФСБ: В Майкопе пресекли террористическую атаку на православный храм
11 июля 2024, 14:33

Фото: iStock/irene_rebrova

В Майкопе сотрудники ФСБ пресекли террористическую атаку на православный храм. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
Согласно информации ведомства, сотрудники ФСБ задержали выходца из Центрально-Азиатского региона, который оказался участником международной террористической организации (МТО)*. Уточняется, что злоумышленник «готовил нападение на православный храм и убийство его священнослужителей, охранников с дальнейшим поджогом здания».

По данным ФСБ, преступник изучил местность, составил схему совершения теракта, а также приобрёл необходимые компоненты для зажигательного устройства. Против него возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила попытку украинских спецслужб устроить теракт на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске.

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* Деятельность организации запрещена в РФ
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#фсб
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Осознал ошибку: певец Шарлот записал видео с извинениями из СИЗО
Адвокат Лапузин: певец Шарлот сам записал видео с извинениями
11 июля 2024, 14:33

Фото: IStock/skarau

Российский певец Эдуард Шарлот записал видео с извинениями из СИЗО. Ролик опубликовал его адвокат Алексей Лапузин в Telegram.
Защитник певца подчеркнул, что Шарлот записал ролик по своей инициативе, никто его к этому не принуждал. Кроме этого, он отметил, что артист написал много стихов на религиозную тематику и планирует участвовать в мероприятиях РПЦ чтобы загладить вину.

Ранее певец Шарлот публиковал ролики, на которых он сжигал свой российский паспорт и оскорблял россиян. находясь за границей. Его задержали по прибытию в аэропорт и продлили срок ареста до 24 июля.

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#рпц
#артист
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Выживший террорист начал давать показания о захвате СИЗО в Ростове
11 июля 2024, 14:00

Фото: istockphoto / artisteer

Выживший после попытки захвата ростовского СИЗО террорист начал давать показания
Даниил Камнев, террорист, выживший после попытки захвата СИЗО в Ростове, начал давать показания о причастных к этому нападению. Об этом стало известно от источника в правоохранительных органах.

«Выживший после захвата ростовского СИЗО террорист Даниил Камнев начал давать показания о причастных к теракту», – сообщили в ведомстве.

Напомним, Даниил Камнев обвиняется по трём статьям: захват заложников, побег из мест лишения свободы и применение насилия, опасного для жизни.

16 июня утром шесть заключённых СИЗО-1 захватили в заложники двух сотрудников учреждения в Ростове-на-Дону. Нападавшие были вооружены ножами, заточками и резиновыми дубинками. В результате пять террористов были ликвидированы, выжил только Камнев.

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#обвинение
#расследование
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Мать двоих детей зарезала напавшего на нее мужа
MK.RU: женщина зарезала набросившегося на нее отца своих детей
11 июля 2024, 13:57

Фото: IStock/ipopba

В результате кухонной поножовщины был зарезан отец семейства, 25-летний житель подмосковной Каширы. Об этом сообщает MK.RU.
Как уточняется, мужчина распивал в одиночестве алкогольные напитки, после чего подошел к спящей жене и начал будить ее ударами по голове. В панике она схватилась за нож и нападавший наткнулся на него, получив тяжелое ранение. Он скончался до приезда скорой.

По информации источника, у супружеской пары было два ребенка, девочка двух лет и месячный младенец. Сотрудники органов опеки отказались передать детей на попечение ближайшим родственникам.

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#ранение
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Россиянин избил школьников из-за шумной игры в футбол
78.ru: в Ленобласти мужчина избил двух школьников из-за шумной игры в футбол
11 июля 2024, 13:45

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

Во Всеволжском районе Ленинградской области мужчина избил двух школьников из-за шумной игры в футбол. Об этом информирует 78.ru.
Отмечается, что одиннадцатилетний мальчик вместе с другом отправился на прогулку. Мужчине не понравилось, что дети затеяли игру с мячом возле его дома.

Он бежал на улицу, схватил одного из детей и повалил на землю. Школьники закричали. По словам мамы одного из пострадавших, россиянин напал и на нее: схватил за волосы и ударил.

Свой поступок мужчина пояснил тем, что хочет спать, а ребята мешали ему своей шумной игрой. Женщина обратилась в правоохранительные органы. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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