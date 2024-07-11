ФСБ: В Майкопе пресекли террористическую атаку на православный храм

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В Майкопе сотрудники ФСБ пресекли террористическую атаку на православный храм. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
Согласно информации ведомства, сотрудники ФСБ задержали выходца из Центрально-Азиатского региона, который оказался участником международной террористической организации (МТО)*. Уточняется, что злоумышленник «готовил нападение на православный храм и убийство его священнослужителей, охранников с дальнейшим поджогом здания».
По данным ФСБ, преступник изучил местность, составил схему совершения теракта, а также приобрёл необходимые компоненты для зажигательного устройства. Против него возбудили уголовное дело.
Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила попытку украинских спецслужб устроить теракт на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске.
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По данным ФСБ, преступник изучил местность, составил схему совершения теракта, а также приобрёл необходимые компоненты для зажигательного устройства. Против него возбудили уголовное дело.
Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила попытку украинских спецслужб устроить теракт на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске.
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* Деятельность организации запрещена в РФ
Екатерина Коршунова