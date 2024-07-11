В центре Подольска загорелся многоэтажный жилой дом

Фото: iStock/grafoto
В подмосковном Подольске загорелась крыша многоэтажного жилого дома, расположенного на улице Веллинга. Об этом пишет Telegram-канал «112».
Уточняется, что огонь уже распространился почти на всю крышу дома. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники МЧС.
Возле жилого дома дежурят бригады скорой помощи. Данные о пострадавших еще не поступали. Отмечается, что жильцы дома успели эвакуироваться. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее сообщилось, что в Химках загорелся склад пиломатериалов и цех по производству керамической плитки. Площадь пожара достигла отметки 5000 квадратных метров. Пламя распространялось по крыше предприятия.
Читайте также:
Появилось видео крупного пожара в Химках
В подмосковных Химках вспыхнул пожар на предприятии
В Волгоградской области потушили пожар на нефтебазе после атаки украинских БПЛА
Возле жилого дома дежурят бригады скорой помощи. Данные о пострадавших еще не поступали. Отмечается, что жильцы дома успели эвакуироваться. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее сообщилось, что в Химках загорелся склад пиломатериалов и цех по производству керамической плитки. Площадь пожара достигла отметки 5000 квадратных метров. Пламя распространялось по крыше предприятия.
Читайте также:
Появилось видео крупного пожара в Химках
В подмосковных Химках вспыхнул пожар на предприятии
В Волгоградской области потушили пожар на нефтебазе после атаки украинских БПЛА
Екатерина Коршунова