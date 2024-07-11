Пьяная россиянка из мести избила и облила зеленкой 16-летнюю девушку — видео

Фото: iStock/stockce
В Кировской области пьяная 19-летняя местная жительница из мести избила 16-летнюю девушку. Видео опубликовал Telegram-канал Baza.
Пострадавшая девушка работает в цветочном магазине. В него ворвалась ее оппонентка и устроила погром. Видео сняла подруга нападавшей. На нем видно облитую зеленкой девушку-подростка, которую россиянка прижимает к полу и наносит ей удары в область головы.
Виновная девушка похвалилась своим поступком в мессенджере. Она эмоционально описала свои действия и призналась, что разбила окно магазине и устроила погром. Причиной конфликта стал парень. Ранее сообщалось, что суд в республике Адыгея приговорил к условному сроку участника СВО, который вел интимную переписку с 13-летней школьницей. Военный Магамет Датхужев познакомился с девочкой в сентябре прошлого года. В интернете военный общался с ней на интимные темы и просил ее присылать фотографии в нижнем белье. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Мать двоих детей зарезала напавшего на нее мужа
Россиянин избил школьников из-за шумной игры в футбол
Подросток получил ранения ножом, защищая женщину от нападения
Дарья Осипова