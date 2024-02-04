В Москве многодетная мать поселилась с детьми в подъезде из-за беженца с Украины

Фото: Официальный Telegram-канал прокуратуры Москвы
Квартирант написал заявление в полицию на собственницу с четырьмя детьми и животными, поселившуюся на пороге квартиры. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Накануне появилась информация, что на востоке Москвы многодетная мать с четырьмя детьми поселилась в подъезде ЖК «Сиреневый сад». Прокуратура и полиция приступили к проведению проверки.
Женщина Елена рассказала каналу, что познакомилась с квартирантом-беженцем с Украины, на суде, где ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста по уголовному делу. Ей стало жалко мужчину, который воспитывает четверых детей, поэтому она предложила сдать ему свою новую квартиру с дизайнерским ремонтом. Они составили расписку о передаче 1,2 миллиона за аренду на полгода.
Елена вместе с мужем, четырьмя детьми (8-летней дочерью, 10-летними мальчиками-двойняшками и 28-летним сыном-инвалидом), собакой и несколькими котами переехала в съёмную квартиру в Подмосковье. Однако 3 февраля семья вернулась в Москву, поскольку арендодатель выгнал их из квартиры из-за животных и сына-инвалида.
Однако квартирант не пустил их в квартиру, после чего семье пришлось поселиться в подъезде.
Елена утверждает, что беженец с Украины поселил в её квартире ещё 10 человек. Но он не может съехать, поскольку именно квартиру семьи записал как адрес для домашнего ареста.
В настоящее время семья проживает в социальном центре в Крылатском.
Читайте также:
В Москве женщина с тремя детьми разместили мебель и вещи в подъезде
В Махачкале машина с тренером и тремя детьми упала в канал
Дипломаты стран НАТО под видом влюблённой пары пытались попасть в закрытый город в РФ
Женщина Елена рассказала каналу, что познакомилась с квартирантом-беженцем с Украины, на суде, где ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста по уголовному делу. Ей стало жалко мужчину, который воспитывает четверых детей, поэтому она предложила сдать ему свою новую квартиру с дизайнерским ремонтом. Они составили расписку о передаче 1,2 миллиона за аренду на полгода.
Однако квартирант не пустил их в квартиру, после чего семье пришлось поселиться в подъезде.
Елена утверждает, что беженец с Украины поселил в её квартире ещё 10 человек. Но он не может съехать, поскольку именно квартиру семьи записал как адрес для домашнего ареста.
В настоящее время семья проживает в социальном центре в Крылатском.
Читайте также:
В Москве женщина с тремя детьми разместили мебель и вещи в подъезде
В Махачкале машина с тренером и тремя детьми упала в канал
Дипломаты стран НАТО под видом влюблённой пары пытались попасть в закрытый город в РФ
Анастасия Чинкова