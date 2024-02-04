В Москве многодетная мать поселилась с детьми в подъезде из-за беженца с Украины

В Москве Тушинский районный суд избрал педиатру Надежде Буяновой меру пресечения в виде запрета определенных действий за некорректные высказывания об отце мальчика, участвовавшего в СВО. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Мосгорсуд.