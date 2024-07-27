В Москве молодой человек умер от потери крови после удаления зуба

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В Москве 20-летний гражданин Молдавии по имени Артур обратился в стоматологическую клинику с жалобами на сильную зубную боль. Хирург удалил ему больной зуб, а через несколько дней парень умер от большой потери крови.
Сильное кровотечение открылось у пациента сразу после удаления зуба, сообщает телеграм-канал Baza. Сразу из стоматологической клиники его госпитализировали в звенигородскую больницу, где Артур пролежал несколько дней. Кровь, как будто, удалось остановить и молдаванина выписали домой 15 июля.
Однако дома у него снова открылось кровотечение. Парень сам пришёл в Клинический центр челюстно-лицевой пластической хирургии и стоматологии на улице Вучетича. Из-за большой потери крови его госпитализировали и сразу поместили в отделение интенсивной терапии. Врачи пытались помочь молодому человеку, проводили внутривенные вливания, но спасти не смогли. Он скончался утром 24 июля. Точная причина смерти будет установлена после проведения экспертизы.
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Александр Бойцов