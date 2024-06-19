В Москве молодой таджик затушил свечи в церкви и напал на прихожанку

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В Москве 20-летний гражданин Таджикистана затушил свечи перед Распятием в одной из церквей. После этого он напал на прихожанку храма.
Об этом сообщило Главное следственное управление СК России по городу Москве в своём официальном телеграм-канале. По информации ведомства, гражданин иностранного государства совершил эти действия с целью оскорбления религиозных чувств православных верующих. Кроме того, он применил насилие в отношении одной из прихожанок.
В настоящее время молодой гражданин Таджикистана задержан. Он стал фигурантом уголовного дела. Следствие ходатайствует перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Продолжается проверка с целью выяснения всех обстоятельств и подробностей происшедшего.
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