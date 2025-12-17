Пьяный россиянин выстрелил в приятеля за отказ дать денег взаймы

17 декабря 2025, 21:51

Жителя Тобольска осудили на три года за выстрел в знакомого

Фото: Istock/Shutter2U

В Тобольске суд приговорил местного жителя к лишению свободы за выстрел в знакомого. Конфликт произошёл из-за отказа потерпевшего дать деньги на алкоголь. Об этом информирует объединённая пресс-служба судов Тюменской области.