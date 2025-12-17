Пьяный россиянин выстрелил в приятеля за отказ дать денег взаймы
В Тобольске суд приговорил местного жителя к лишению свободы за выстрел в знакомого. Конфликт произошёл из-за отказа потерпевшего дать деньги на алкоголь. Об этом информирует объединённая пресс-служба судов Тюменской области.
Как установил суд, инцидент случился в апреле 2023 года у подъезда жилого дома. Мужчины распивали спиртное, а затем между ними возникла ссора. Обвиняемый отошёл в сторону, развернулся и произвёл выстрел в сторону знакомого из предмета, похожего на пистолет. Пуля попала потерпевшему в глаз.
Раненый почувствовал резкую боль и увидел кровь. Нападавший после этого скрылся. Медики диагностировали у пострадавшего тяжкий вред здоровью. Следствие возбудило уголовное дело. Тобольский городской суд назначил виновному наказание в виде трёх лет и трёх месяцев колонии общего режима.
