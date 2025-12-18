Женщина зарезала юного любовника-блогера во время ссоры в машине

18 декабря 2025, 04:07

В Бразилии женщина зарезала 18-летнего любовника-юмориста во время ссоры в машине

Фото: iStock/ipopba

В Бразилии женщина убила своего юного бойфренда, нанеся ему удар ножом во время ссоры в автомобиле. Об этом пишет Need To Know.





Конфликт между 34-летней жительницей штата Рорайма и 18-летним Луиди Габриэлем Соузой ду Вале произошел 14 декабря около четырех утра (по местному времени), когда пара возвращалась с вечеринки.



Их ссора быстро переросла в драку, в результате которой молодой человек погиб. Его любовница уверяла следствие, что действовала в целях самообороны.



