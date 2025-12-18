Женщина зарезала юного любовника-блогера во время ссоры в машине
В Бразилии женщина зарезала 18-летнего любовника-юмориста во время ссоры в машине
В Бразилии женщина убила своего юного бойфренда, нанеся ему удар ножом во время ссоры в автомобиле. Об этом пишет Need To Know.
Конфликт между 34-летней жительницей штата Рорайма и 18-летним Луиди Габриэлем Соузой ду Вале произошел 14 декабря около четырех утра (по местному времени), когда пара возвращалась с вечеринки.
Их ссора быстро переросла в драку, в результате которой молодой человек погиб. Его любовница уверяла следствие, что действовала в целях самообороны.
Верховный Суд подтвердил, что водителям без большого пальца запрещено садиться за руль «механики»
Пострадавшему пытались оказать помощь на ферме, где жила пара, однако безуспешно. Прибывшие на место парамедики не сумели спасти парня, они лишь подтвердили его смерть.
Подозреваемую в убийстве женщину арестовали, однако расследование все еще продолжается. Причину конфликта блогера с его любимой до сих пор не выяснили.
Луиди Габриэль Соуза ду Вале был известен в штате как популярный юморист, снимавший комедийные видео о сельской жизни. На момент смерти на его аккаунтах в соцсетях числилось более 200 тысяч подписчиков.