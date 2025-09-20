В Подмосковье ссора двух мам у школы переросла в драку «семья на семью»

20 сентября 2025, 17:47

В Подмосковье родительский спор закончился массовой потасовкой у школы

Фото: Istock/MD Rokonuzzamnan

В Подмосковье возник серьёзный инцидент с участием взрослых и детей. Конфликт между двумя матерями быстро перерос в агрессию и привёл к массовой потасовке. Об этом сообщает РЕН ТВ.