В Подмосковье ссора двух мам у школы переросла в драку «семья на семью»
В Подмосковье возник серьёзный инцидент с участием взрослых и детей. Конфликт между двумя матерями быстро перерос в агрессию и привёл к массовой потасовке. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошёл вблизи школьного здания сразу после окончания учебных занятий. Сначала женщины громко выясняли отношения, однако словесный спор очень быстро перешёл в физическое противостояние. Очевидцы сообщают, что родительницы начали наносить друг другу удары.
В это время из учебного заведения вышли их дети. Школьники увидели дерущихся родителей, вступили в конфликт между собой и начали драться. Таким образом, на месте происшествия развернулось два независимых противостояния.
Персонал школы вызвал наряд Росгвардии. Сотрудники ведомства прекратили обе драки. Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.
Ранее школьники в Краснодаре изувечили ровесника на глазах у толпы.
Читайте также: