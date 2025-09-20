В российском городе автомобиль сбил трёхлетнего мальчика на велосипеде
В Волжске (Республика Марий Эл) автомобиль сбил трёхлетнего мальчика. Ребёнок получил травмы, медики госпитализировали его. Об этом сообщает пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.
Инцидент случился днём 20 сентября во дворе одного из домов на улице Дружбы. По предварительной информации, женщина управляла автомобилем Lada Kalina и двигалась по дворовой территории.
В это момент трёхлетний ребёнок неожиданно выехал на велосипеде на проезжую часть из-за стоявшего припаркованного автомобиля. Водитель не успела среагировать, и машина наехала на мальчика.
Сотрудники ГИБДД сейчас работают на месте аварии. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось о происшествии в Подмосковье, где ссора двух мам у школы переросла в драку «семья на семью».
Читайте также: