В Москве мошенники похитили детское питание на сто миллионов рублей

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В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали мошенников, похитивших у крупной торговой сети детское питание на 100 миллионов рублей. Они передавали товары своим контактам. Об этом заявила представитель МВД РФ Ирина Волк изданию РИА Новости.
По предварительным данным, сотрудница головного офиса крупной торговой сети заказывала у организации-партнера подарочные карты ритейлера, после чего, пользуясь служебным положением, активировала их с помощью программы и увеличивала баланс на крупные суммы, не внося при этом деньги. Затем двое сообщников с помощью данным карт оплачивали в магазинах компании смесь для детского питания и реализовывали ее по своим каналам.
Как заявила представитель МВД, ущерб компании составляет более 100 миллионов рублей. Были задержали сотрудника сотрудница торговой сети и два предполагаемых соучастника. В отношеении них возбуждены уголовное дела о мошенничестве в особо крупном размере.
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Алина Юрчак