Пропавшую три года назад модель нашли мертвой
На Филиппинах нашли тело участницы конкурса «Мисс Мира Макао — 2021» Афины Лии (настоящее имя — Конг Лимей), которая числилась пропавшей без вести с 2023 года. Об этом сообщает издание Mothership.
По версии следствия, к трагедии причастна приятельница модели, которая заманила ее на острова под предлогом совместного отдыха в дорогом отеле и пляжной фотосессии. Девушка убедила подругу, что нуждается в поддержке после расставания с парнем. Однако сразу по прибытии модель похитили — предположительно, по наводке той же приятельницы.
Пока родственники разыскивали пропавшую, ее знакомая скрылась в США, где вместе с сообщниками продолжала вести аккаунты девушки. Злоумышленники отправляли с ее страниц фальшивые сообщения и зарабатывали на публикациях, а исчезновение объясняли вымышленными долгами.
Ранее сообщалось, что российский диджей пропал в Таиланде накануне своего дня рождения.
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