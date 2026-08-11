Пропавшую три года назад модель нашли мертвой

11 августа 2026, 10:14

Пропавшую в 2023 году участницу «Мисс Мира Макао» нашли мертвой на Филиппинах

Фото: iStock/z1b

На Филиппинах нашли тело участницы конкурса «Мисс Мира Макао — 2021» Афины Лии (настоящее имя — Конг Лимей), которая числилась пропавшей без вести с 2023 года. Об этом сообщает издание Mothership.