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Пропавшую три года назад модель нашли мертвой

Пропавшую в 2023 году участницу «Мисс Мира Макао» нашли мертвой на Филиппинах
Фото: iStock/z1b

На Филиппинах нашли тело участницы конкурса «Мисс Мира Макао — 2021» Афины Лии (настоящее имя — Конг Лимей), которая числилась пропавшей без вести с 2023 года. Об этом сообщает издание Mothership.



По версии следствия, к трагедии причастна приятельница модели, которая заманила ее на острова под предлогом совместного отдыха в дорогом отеле и пляжной фотосессии. Девушка убедила подругу, что нуждается в поддержке после расставания с парнем. Однако сразу по прибытии модель похитили — предположительно, по наводке той же приятельницы.

Пока родственники разыскивали пропавшую, ее знакомая скрылась в США, где вместе с сообщниками продолжала вести аккаунты девушки. Злоумышленники отправляли с ее страниц фальшивые сообщения и зарабатывали на публикациях, а исчезновение объясняли вымышленными долгами.

Ранее сообщалось, что российский диджей пропал в Таиланде накануне своего дня рождения.

Лидия Пономарева

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