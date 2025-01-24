В Москве муж избил жену табуреткой за невкусные котлеты после 60 лет брака

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В Москве недовольный муж табуреткой избил свою жену за невкусно приготовленные котлеты. В прошлом году пара отметила бриллиантовую свадьбу — 60 лет вместе.
21 января вечером супруги собирались ужинать. Галина накрыла на стол и предложила мужу котлеты. Анатолий попробовал стряпню жены и возмутился: по его мнению, котлеты есть было невозможно. Он заявил супруге, что в свои 87 лет она так и не освоила тонкости приготовления этого блюда. Женщина пыталась оправдаться, но только еще больше раззадорила мужа, вдруг возомнившего себя тонким гурманом и гастрономом. Анатолий схватил табуретку и принялся избивать Галину.
Пострадавшая выбежала из квартиры и укрылась у соседей. На следующий день она пошла в поликлинику. Откуда была госпитализирована в Боткинскую больницу с переломами двух ребер, пневмотораксом и множественными ушибами. Несмотря на столь серьезные травмы, Гадина наотрез отказалась писать заявление в полицию.
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Александр Бойцов