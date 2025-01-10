«Он заставлял меня»: фанатка Ислама Итляшева обвинила его в избиении за отказ в сексе. Скандальное откровение несовершеннолетней

Певец Ислам Итляшев (фото: социальные сети)
Общался с несовершеннолетней
Алина рассказала, что инцидент произошёл, когда ей было 16 лет. Она сходила на концерт певца в Саранске полтора года назад. На тот момент девушка уже была заочно знакома с артистом — они переписывались в социальных сетях.
«Он написал: "Красотки! Жду на концерте. Скиньте свой номер, после концерта наберу". Концерт закончился, ко мне подошел один из охранников этого человека. Сказал, чтобы я пошла с ним. Он привел меня в гримерку к этому человеку. Мы познакомились, пообщались. Я сказала, что мне страшно, можно ли, придет моя подруга. Он сказал, да. Моя подруга зашла в гримерку, и он нам сказал, что мы вместе едем в отель», — рассказала Алина.
Девушка подчеркнула, что на тот момент им с подругой было по 16 лет. Подросткам казалось, что если он популярный артист, значит, хороший человек и уважает свою аудиторию.
«Мы думали, что просто потусим с ним минут сорок и поедем. Мы не думали, что может случиться что-то плохое», — сказала девушка.
Осталась с ним наедине
Затем Алина осталась с певцом наедине, так как её подруга и ассистент Итляшева вышли из номера.
«И он начинает очень сильно приставать ко мне, очень сильно заставлять меня. Я ему отказала», — вспоминает Алина.
Девушка добавила, что после этого певец начал предлагать ей деньги и что-то купить, чтобы она согласилась. Девушка начала плакать и кричать, но в ответ Итляшев начал бить её по лицу и закрывать ей рот рукой. Кроме того, артист отобрал у 16-летней Алины телефон, чтобы она не смогла никому написать.
Угроза жизни
Алина сообщила, что после случившегося боится за свою жизнь.
«Мне очень страшно, я не чувствую себя в безопасности. Пугаюсь от каждого шороха, сильно боюсь, потому что мне уже пишут угрозы», — поделилась она.
Она также призналась, что решила поделиться своей историей, потому что стала чаще сталкиваться с новостями о сексуальных домогательствах со стороны известных людей.
Отметим, что сам артист ситуацию не комментировал и официально она не подтверждена.
Ислам Итляшев
В 2022 году Итляшев стал самым популярным исполнителем на YouTube в России и присутствовал на церемонии вручения премии «Шансон года».
Трек Итляшева «Сердце, не ревнуй» произвёл впечатление на Ольгу Бузову.
Вместе с Султаном Лагучевым Итляшев выпустил песню «Хулиган», а с Ириной Круг — «Когда-нибудь растает лёд».
Сейчас певцу 33 года, и он является заслуженным артистом Карачаево-Черкесской Республики. У него есть жена Рамина, с которой они воспитывают пятерых детей.
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