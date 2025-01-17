«‎Шлюха, иди туда, откуда пришла»: все ужасные подробности разрыва между Самбурской и Дыцевичем, любовные похождения и запои

Кирилл Дыцевич (Фото: соцсети)
Артист, неоднократно удостаивавшийся звания секс-символа и исполнявший роли мачо в популярных сериалах, оказался в центре скандалов из-за нелестных слухов о своей реальной жизни.
Анастасия Самбурская первой обвинила Кирилла Дыцевича в агрессии и алкогольной зависимости, а затем к ней присоединилась Кристина Вайнас, с которой у актера есть сын. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Однако, выбрав путь в политехническом университете для изучения микроэлектроники, судьба сделала неожиданный поворот. Однажды декан театрального факультета Белорусской государственной академии искусства заглянул в актовый зал и увидел в Кирилле потенциал, который невозможно было игнорировать. Так начался его путь в мир театра и кино, где он смог реализовать свои творческие амбиции.
С 2013 года Кирилл начал свою карьеру в кино, появляясь в эпизодах таких сериалов, как «Долгая дорога» и «Ненавижу и люблю». Однако настоящую популярность ему принесла победа в мужском конкурсе красоты.
Интерес к участию в конкурсе красоты возник у него из-за слов мастера, который утверждал, что подобные мероприятия могут открыть двери в будущем, помочь наладить связи с интересными людьми и, возможно, получить предложение от какого-либо телеканала.
По словам Кирилла, когда он неожиданно одержал победу, это стало для него настоящим сюрпризом. Большинство участников были серьезно подготовлены и целеустремленны, и он наблюдал за тем, как они переживали этот момент. Слезы и эмоции, которые он видел вокруг, были настолько искренними, что он был готов отдать свой титул любому из них.
Вскоре после этого талантливого артиста пригласили на центральный белорусский канал ОНТ в качестве телеведущего музыкального проекта «Вечера в Мирском замке». Однако, стремясь к новым вершинам, Дыцевич решил продолжить свою карьеру в Москве и присоединился к труппе театра имени Пушкина.
Съемки в мелодраме «Под знаком Луны» открыли для него двери в мир сериалов: режиссер был впечатлен работой Кирилла и предложил ему роль в проекте «Потому что люблю». В «Старшей дочери» он сыграл сложного подростка, а в фильме «Ради любви я все смогу» перевоплотился в Костю Городецкого, мгновенно став звездой не только в России, но и в Беларуси и Украине.
Фильмография Кирилла Дыцевича стремительно расширялась: «Запретная любовь», «Любовь без правил», «Тот, кто не спит», «Каждому свое» — его имена стали синонимами успеха. Он также стал главным героем в фильме «Хороший парень», сыграл нападающего в «Большой игре» и юриста в «Подари мне счастье». Актерская карьера Кирилла продолжает стремительно развиваться, открывая новые горизонты и возможности.
Роль в мелодраме «Любовь во всем виновата» напомнила Кириллу о прошлом.
Хотя Волков объяснил свой уход несовпадением графиков, слухи о конфликте с женой и Лианой Грибой подорвали доверие к этому объяснению. Дыцевич, сыгравший нового Сергея Градского, получил положительные отзывы за свою эмоциональность и внешность, что вызвало обсуждения в сети: многие зрительницы отметили, что он лучше подходит для этой роли, чем его предшественник.
Во время съемок сериала «Ради любви я все смогу» Кириллу приписывали роман с партнершей Кристиной Казинской, однако ни один из них не подтвердил эти слухи.
Тайна его личной жизни приоткрылась в июле 2017 года, когда Настасья Самбурская опубликовала совместное фото с Дыцевичем, подписав его фразой: «Женаты». На самом деле влюбленные официально зарегистрировали свои отношения в ноябре 2017 года, но счастье их оказалось недолгим: уже в начале 2018 года супруги развелись и удалили все совместные снимки из социальных сетей. Существовала версия, что причиной разрыва стали конфликты Настасьи со свекровью, однако сам Кирилл опроверг эти домыслы в одном из интервью.
Ссора началась из-за желания Кирилла прочитать переписки Настасьи. Когда актриса выразила недовольство по этому поводу, Дыцевич ушел из дома. На его отказ вернуться Настасья отреагировала решительно и вызвала такси, чтобы уехать.
В 2022 году актер женился на Кристине Вайнас, а в 2023-м стал отцом сына Марселя. На первый взгляд, их жизнь казалась идеальной: Кирилл делился своими взглядами на любовь и семейные ценности, подчеркивая, что верит в крепкие и долгосрочные отношения, как у его родителей.
Однако за этой красивой картинкой скрывалась горькая реальность. В ноябре 2023 года Кристина открыто призналась, что рассталась с Кириллом, и отметила, что никто из его семьи не проявляет интереса к их ребенку. В интервью «СтарХиту» она рассказала о том, как ее брак с Дыцевичем стал настоящим испытанием. Кристина утверждала, что муж часто злоупотреблял алкоголем и поднимал на нее руку. Она пыталась убедить его бросить пить, но безуспешно. По ее словам, после беременности ситуация ухудшилась: Кирилл начал проявлять агрессию, почувствовав свою власть над ней.
После рождения Марселя Кристина стала раздражать мужа еще больше. В один из дней он избил ее и выгнал на улицу без вещей. Кроме того, она узнала о его изменах. Единственным человеком, который пытался помочь Кириллу, был его отец, который скончался в сентябре 2023 года. После этой утраты Кристина ощутила настоящий страх за свою жизнь, особенно после инцидента, когда Кирилл едва не задушил ее.
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Неожиданный поворотКирилл Дыцевич родился в Березе Брестской области. Он с ранних лет проявлял яркие артистические способности. Парень активно участвовал в школьных мероприятиях и вместе с друзьями создавал короткие видеоролики, а также посещал уроки игры на гитаре, но особенно страстно увлекся ударными и даже два года выступал барабанщиком в музыкальной группе.
Однако, выбрав путь в политехническом университете для изучения микроэлектроники, судьба сделала неожиданный поворот. Однажды декан театрального факультета Белорусской государственной академии искусства заглянул в актовый зал и увидел в Кирилле потенциал, который невозможно было игнорировать. Так начался его путь в мир театра и кино, где он смог реализовать свои творческие амбиции.
«Конечно, бросать институт за год до получения диплома было непросто, но тут уж либо пан, либо пропал. После того как я забрал документы, военкомат сразу мной заинтересовался. У меня была всего одна попытка поступить и слава Богу, все получилось. Можно сказать, повезло», — признавался Дыцевич.
Настоящая популярностьК новой профессии Кирилл Дыцевич подошел с полной серьезностью и самоотдачей. Во время учебы в театральной академии он не просто учился, а погружался в свои роли с головой. Для одного из этюдов под названием «Слепой» он даже носил темную повязку на глазах, отправляясь в столовую и на лекции.
С 2013 года Кирилл начал свою карьеру в кино, появляясь в эпизодах таких сериалов, как «Долгая дорога» и «Ненавижу и люблю». Однако настоящую популярность ему принесла победа в мужском конкурсе красоты.
«Я и не пытался ничего выиграть, никаких амбиций тут у меня не было, — говорил о конкурсе красоты Кирилл.
Интерес к участию в конкурсе красоты возник у него из-за слов мастера, который утверждал, что подобные мероприятия могут открыть двери в будущем, помочь наладить связи с интересными людьми и, возможно, получить предложение от какого-либо телеканала.
По словам Кирилла, когда он неожиданно одержал победу, это стало для него настоящим сюрпризом. Большинство участников были серьезно подготовлены и целеустремленны, и он наблюдал за тем, как они переживали этот момент. Слезы и эмоции, которые он видел вокруг, были настолько искренними, что он был готов отдать свой титул любому из них.
«Никогда не думал, что в мужской компании могут быть такие проблемы, интриги и выяснения отношений», — добавил он.
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К вершинам актерского мастерстваМастер курса оказался прав: участие в конкурсе красоты стало для Кирилла Дыцевича не просто неожиданным опытом, но и настоящим трамплином в мир шоу-бизнеса. Конкурс не только подарил ему ценный опыт и дополнительную известность, но и обеспечил путевку в Париж.
Вскоре после этого талантливого артиста пригласили на центральный белорусский канал ОНТ в качестве телеведущего музыкального проекта «Вечера в Мирском замке». Однако, стремясь к новым вершинам, Дыцевич решил продолжить свою карьеру в Москве и присоединился к труппе театра имени Пушкина.
Съемки в мелодраме «Под знаком Луны» открыли для него двери в мир сериалов: режиссер был впечатлен работой Кирилла и предложил ему роль в проекте «Потому что люблю». В «Старшей дочери» он сыграл сложного подростка, а в фильме «Ради любви я все смогу» перевоплотился в Костю Городецкого, мгновенно став звездой не только в России, но и в Беларуси и Украине.
Фото: iStock/HANA76
Фильмография Кирилла Дыцевича стремительно расширялась: «Запретная любовь», «Любовь без правил», «Тот, кто не спит», «Каждому свое» — его имена стали синонимами успеха. Он также стал главным героем в фильме «Хороший парень», сыграл нападающего в «Большой игре» и юриста в «Подари мне счастье». Актерская карьера Кирилла продолжает стремительно развиваться, открывая новые горизонты и возможности.
Роль в мелодраме «Любовь во всем виновата» напомнила Кириллу о прошлом.
«Я там играл обычного деревенского парня, очень далекого от сказочного образа. На этих съемках я снова встретился с моей подругой Мариной Митрофановой, работать с ней одно удовольствие. А еще съемки проходили у моря, рядом с виноградниками, и вокруг была самая настоящая деревенская жизнь. Я сам родом из маленького города и как будто окунулся в прошлое. Совместил там работу с отдыхом», — пояснял Дыцевич.
Постучись в мою дверьКирилл Дыцевич привлек внимание зрителей своим участием во втором сезоне российской версии «Постучись в мою дверь», заменив Никиту Волкова в роли Серкана Болата.
Хотя Волков объяснил свой уход несовпадением графиков, слухи о конфликте с женой и Лианой Грибой подорвали доверие к этому объяснению. Дыцевич, сыгравший нового Сергея Градского, получил положительные отзывы за свою эмоциональность и внешность, что вызвало обсуждения в сети: многие зрительницы отметили, что он лучше подходит для этой роли, чем его предшественник.
Секс-символКирилл Дыцевич давно завоевал статус секс-символа, многие поклонницы мечтают заполучить его сердце. Сам актер признавался, что впервые влюбился в 15 лет, расставание с первой девушкой стало для него настоящим испытанием, после которого он долго не решался на новые отношения.
Во время съемок сериала «Ради любви я все смогу» Кириллу приписывали роман с партнершей Кристиной Казинской, однако ни один из них не подтвердил эти слухи.
Тайна его личной жизни приоткрылась в июле 2017 года, когда Настасья Самбурская опубликовала совместное фото с Дыцевичем, подписав его фразой: «Женаты». На самом деле влюбленные официально зарегистрировали свои отношения в ноябре 2017 года, но счастье их оказалось недолгим: уже в начале 2018 года супруги развелись и удалили все совместные снимки из социальных сетей. Существовала версия, что причиной разрыва стали конфликты Настасьи со свекровью, однако сам Кирилл опроверг эти домыслы в одном из интервью.
«Мама научила меня любить, не проходить мимо, если нужна помощь. У нас очень тесная связь. Не могу сказать, что советуюсь с ней по любому поводу, но мы практически каждый день разговариваем. К счастью, в мои отношения с девушками мама никогда не вмешивается. Даже когда пытался ее спросить, то слышал: "Сынок, пожалуйста, разбирайся сам. Решение должен принять ты"», — подчеркивал артист.
Истинные причины разрываЛишь спустя несколько лет после разрыва Настасья Самбурская решилась поделиться истинными причинами их быстрого расставания с Кириллом Дыцевичем. Как выяснилось, брак распался не через несколько месяцев, а всего через семь дней. Актрису не устраивало, что ее партнер часто злоупотреблял алкоголем, и именно в один из таких вечеров произошел конфликт, который стал решающим.
Ссора началась из-за желания Кирилла прочитать переписки Настасьи. Когда актриса выразила недовольство по этому поводу, Дыцевич ушел из дома. На его отказ вернуться Настасья отреагировала решительно и вызвала такси, чтобы уехать.
«Он ночью начал мне звонить раз сто, когда понял, что на фиг не нужен там, куда поперся. Стоит в квартире со словами: "Шлюха, проститутка, иди туда, откуда пришла". А это моя квартира, на секунду. И он меня бьет по лицу… Потом начались толкания, разбились ваза, люстра. Я наступила на осколки, у меня нога в крови. Схватила телефон и выскочила из квартиры. Позвонила помощнице, сказала: "Вызывай полицию". Приехала полиция. И тут начался концерт. Театр одного артиста. Потому что я поняла, что могу хоть как-то отомстить за то, что он меня ударил. Я его толкнула в стену. Он поворачивается к полиции с лицом, мол, посмотрите, какая тварь, что делает», — вспоминала актриса в интервью Надежде Стрелец.
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Пропил родыВ интервью Настасья Самбурская выразила сомнения в том, что Кирилл Дыцевич сможет построить здоровые отношения в будущем, намекнув на его потенциальное тиранское поведение.
В 2022 году актер женился на Кристине Вайнас, а в 2023-м стал отцом сына Марселя. На первый взгляд, их жизнь казалась идеальной: Кирилл делился своими взглядами на любовь и семейные ценности, подчеркивая, что верит в крепкие и долгосрочные отношения, как у его родителей.
Однако за этой красивой картинкой скрывалась горькая реальность. В ноябре 2023 года Кристина открыто призналась, что рассталась с Кириллом, и отметила, что никто из его семьи не проявляет интереса к их ребенку. В интервью «СтарХиту» она рассказала о том, как ее брак с Дыцевичем стал настоящим испытанием. Кристина утверждала, что муж часто злоупотреблял алкоголем и поднимал на нее руку. Она пыталась убедить его бросить пить, но безуспешно. По ее словам, после беременности ситуация ухудшилась: Кирилл начал проявлять агрессию, почувствовав свою власть над ней.
После рождения Марселя Кристина стала раздражать мужа еще больше. В один из дней он избил ее и выгнал на улицу без вещей. Кроме того, она узнала о его изменах. Единственным человеком, который пытался помочь Кириллу, был его отец, который скончался в сентябре 2023 года. После этой утраты Кристина ощутила настоящий страх за свою жизнь, особенно после инцидента, когда Кирилл едва не задушил ее.
«Он пропил роды и день рождения сына, все время проводя с другими женщинами», — с горечью подытожила молодая мама, добавив, что была вынуждена обратиться в суд за алиментами.
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