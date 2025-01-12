Житель Кемерова избил беременную работницу магазина из-за ревности

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В Кемерове мужчина побил беременную работницу магазина из-за ревности, передали в региональном управлении МВД.
Об избиении девушки рассказал представитель магазина, где все случилось.
Сотрудники правоохранительных органов задержали нападавшего. Он рассказал, что между ним и девушкой возник конфликт из-за ревности.
Будущую мать доставили в больницу с ушибами головы. Ей будет необходимо пройти судмедэкспертизу. Потом ее сожителя могут привлечь к административной ответственности по статье «Побои».
В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».
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«19-летняя сотрудница торговой точки и причинивший ей побои 22-летний мужчина являются сожителями. Из магазина они самостоятельно уехали домой на автобусе», — обратили внимание в ведомстве.
Сотрудники правоохранительных органов задержали нападавшего. Он рассказал, что между ним и девушкой возник конфликт из-за ревности.
Будущую мать доставили в больницу с ушибами головы. Ей будет необходимо пройти судмедэкспертизу. Потом ее сожителя могут привлечь к административной ответственности по статье «Побои».
В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».
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Ольга Енгалычева