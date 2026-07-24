Певицу МакSим госпитализировали после смерти ее отца

24 июля 2026, 13:15

Певица МакSим отменила концерты из-за госпитализации после кончины отца

Певица МакSим (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)

Певицу МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) госпитализировали после кончины ее отца. Об этом артистка сообщила в личном блоге.





О том, что семья МакSим столкнулась с трагедией, стало известно несколько дней назад, 19 июля. Этот тяжёлый удар привёл к серьёзному ухудшению здоровья исполнительницы, что потребовало госпитализации.





«На фоне сильнейшего стресса мое состояние здоровья резко ухудшилось, мне потребовалась госпитализация, в настоящее время я прохожу лечение», — пояснила Абросимова.