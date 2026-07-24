Певицу МакSим госпитализировали после смерти ее отца
Певица МакSим отменила концерты из-за госпитализации после кончины отца
Певицу МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) госпитализировали после кончины ее отца. Об этом артистка сообщила в личном блоге.
О том, что семья МакSим столкнулась с трагедией, стало известно несколько дней назад, 19 июля. Этот тяжёлый удар привёл к серьёзному ухудшению здоровья исполнительницы, что потребовало госпитализации.
«На фоне сильнейшего стресса мое состояние здоровья резко ухудшилось, мне потребовалась госпитализация, в настоящее время я прохожу лечение», — пояснила Абросимова.
В связи с необходимостью восстановления, врачи временно запретили певице перелёты и выступления до тех пор, пока её состояние не стабилизируется. Дополнительную информацию о диагнозе и сроках выписки артистка пока не предоставила.