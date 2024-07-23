В Москве мужчина попал под арест после покупки еды и алкоголя по найденной карте

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Столичный суд арестовал мужчину после покупки еды, алкоголя и букета роз по найденной банковской карте.
Он обвиняется в краже денег с найденной на улице банковской карты.
А специалисты Роскачества напомнили о том, как защитится от перевода денег мошенникам. Отмечается, что в случае отправки средств надо незамедлительно обратиться в банк с заявлением об ошибочной операции.
Ранее сообщалось о том, что мошенники начали использовать новый приём: теперь они присылают работодателям фальшивые распоряжения о проверке соблюдения трудового законодательства.
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«Около станции метро «Таганская» гость столицы нашёл банковскую карту, принадлежащую мужчине. Вместо того, чтобы сообщить о находке, злоумышленник посетил несколько баров, где заказывал алкоголь и еду, оплачивая счета найденной банковской картой. Затем он четырежды оплачивал табачную продукцию, но самой дорогой покупкой на чужие деньги стал букет роз», – рассказали в беседе с АГН «Москва» в пресс-службе столичной прокуратуре.
А специалисты Роскачества напомнили о том, как защитится от перевода денег мошенникам. Отмечается, что в случае отправки средств надо незамедлительно обратиться в банк с заявлением об ошибочной операции.
«Обращайте внимание на адресную строку браузера, она должна начинаться с https://, а дата создания сайта не должна быть «на днях». Никому не сообщайте свои персональные и платёжные данные, особенно это касается номера карты и кода подтверждения операций. Используйте надёжные пароли и двухфакторную аутентификацию для защиты учётных записей», — добавили в беседе с RT в Роскачестве.
Ранее сообщалось о том, что мошенники начали использовать новый приём: теперь они присылают работодателям фальшивые распоряжения о проверке соблюдения трудового законодательства.
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Мелисса Тимофеева