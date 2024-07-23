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В Москве мужчина попал под арест после покупки еды и алкоголя по найденной карте

23 июля 2024, 15:10
Фото: iStock/choochart choochaikupt

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Столичный суд арестовал мужчину после покупки еды, алкоголя и букета роз по найденной банковской карте.
Он обвиняется в краже денег с найденной на улице банковской карты.

«Около станции метро «Таганская» гость столицы нашёл банковскую карту, принадлежащую мужчине. Вместо того, чтобы сообщить о находке, злоумышленник посетил несколько баров, где заказывал алкоголь и еду, оплачивая счета найденной банковской картой. Затем он четырежды оплачивал табачную продукцию, но самой дорогой покупкой на чужие деньги стал букет роз», – рассказали в беседе с АГН «Москва» в пресс-службе столичной прокуратуре.



А специалисты Роскачества напомнили о том, как защитится от перевода денег мошенникам. Отмечается, что в случае отправки средств надо незамедлительно обратиться в банк с заявлением об ошибочной операции.

«Обращайте внимание на адресную строку браузера, она должна начинаться с https://, а дата создания сайта не должна быть «на днях». Никому не сообщайте свои персональные и платёжные данные, особенно это касается номера карты и кода подтверждения операций. Используйте надёжные пароли и двухфакторную аутентификацию для защиты учётных записей», — добавили в беседе с RT в Роскачестве.

Ранее сообщалось о том, что мошенники начали использовать новый приём: теперь они присылают работодателям фальшивые распоряжения о проверке соблюдения трудового законодательства.

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При атаке дрона ВСУ на паром в порту «Кавказ» погиб человек
23 июля 2024, 16:19

Фото: istockphoto / gorodenkoff

В результате атаки ВСУ на порт Кавказ в Краснодарском крае четыре человека были госпитализированы. Двое из них находятся в тяжёлом состоянии, сообщает оперативный штаб региона.
Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали паром в порту «Кавказ». Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Киевский режим снова попытался совершить теракт на территории Краснодарского края. Сегодня утром беспилотники атаковали паромное судно в порту «Кавказ». К сожалению, есть пострадавшие и погибший среди членов экипажа и сотрудников порта», — написал он.

По информации оперативных служб Кубани, которую приводит ТАСС, погиб один человек, ещё пятеро пострадали. Все они — граждане РФ.

«По данным медицины катастроф, пятеро — раненые, один — погибший, все они граждане РФ», — сообщил собеседник агентства.

Также губернатор сообщил, что в результате атаки произошло локальное возгорание, угрозы распространения огня нет. На месте работают экстренные службы.

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«Даже не отец»: Мать на камеру издевалась над годовалым ребенком из мести мужчине
На Урале мать на камеру издевалась над годовалым ребенком из мести мужчине
23 июля 2024, 16:05

Фото: istockphoto/Rawf8

Бывший, ради мести которому женщина из Каменска-Уральского Свердловской области мучила ребёнка, оказался не отец мальчика. Об этом пишет Telegram-канал Ural Mash.
Ранее сообщалось, что в Каменске-Уральском Свердловской области 22-летняя Дарья пыталась на камеру задушить годовалого сына ради возвращения мужа. Так она решила заставить его одуматься и вернуться к ней.

По данным канала, когда 23-летний Кирилл начал встречаться с Дашей, она уже была беременна вторым ребенком.

На девушку завели два уголовных дела: за неисполнение родительских обязанностей и угрозу убийством. Органы опеки забрали детей. Сегодня девушке будет избрана мера пресечения.

Малышей органы опеки уже забирали, однако вернули обратно. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В США грабитель устроил погоню с полицейскими с ребенком в машине
23 июля 2024, 15:23

Фото: istockphoto / welcomia

Грабитель устроил погоню с полицейскими, находясь в машине с ребёнком, и транслировал это в прямом эфире, сообщили в Лента.ру
В США 21-летний Дайаян Хендерсон совершил угон автомобиля и попытался скрыться от полиции. В салоне машины в этот момент находились его возлюбленная и двухмесячный ребёнок.

17 июля в районе Беверли-Хиллз, штат Калифорния, Хендерсон вместе с двумя другими мужчинами совершил ограбление. Вскоре двоих преступников задержали, а Дайаян Хендерсон угнал автомобиль и попытался убежать от полиции.

«За угонщиком началась погоня с участием полицейских вертолётов. Мужчина вёл прямую трансляцию из машины в социальных сетях. На заднем сиденье находились его возлюбленная и дочка. На записи слышно, как женщина умоляет Хендерсона остановиться: «Остановись и сдавайся! В машине мой ребёнок, Дайаян!», — сообщили в издании.

Полицейские, узнав, что в машине есть женщина и ребенок, вели погоню крайне осторожно. Ограбив банк, преступник заехал в тупик, где его и задержали. Женщину, которая была с ним, не стали задерживать, так как оказалось, что он её похитил.

Дайаян Хендерсон был заключён в тюрьму до суда без права выхода под залог.

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Жительница Подмосковья прятала в детской кроватке 139 свёртков с наркотиками

Голые мусульманки: Женщина сломала позвонок в массажном салоне и выявила незаконную съемку
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#женщина
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#мужчина
#машины
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Жительница Подмосковья прятала в детской кроватке 139 свёртков с наркотиками
23 июля 2024, 15:05

Фото: istockphoto / welcomia

Ранее судимую 33-летнюю жительницу посёлка Туголесский Бор городского округа Шатура задержала полиция по подозрению в незаконном обороте наркотиков, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В ходе осмотра квартиры женщины полицейские обнаружили 139 свёртков с порошкообразным веществом, спрятанных в бельевом ящике детской кроватки. Экспертиза показала, что порошок является наркотиком метадоном», — говорится в сообщении.
Женщина рассказала, что найденные полицией наркотики она ранее забрала из тайника-закладки, координаты которого ей переслал куратор. Женщина должна была расфасовать партию на дозы и продавать их на территории Московской области.

Против задержанной завели уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

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#шатура
#наркотики
#полиция
#криминал
#мвд московской области
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Помогавшему россиянам получить ВНЖ в Европе юристу Мойжесу предъявлено обвинение
ТАСС: Германа Мойжеса, помогавшего получить ВНЖ в Европе, обвинили в госизмене
23 июля 2024, 14:52

Фото: istock / Vladimir Cetinski

Помогавшему россиянам получить вид на жительство (ВНЖ) в Европе юристу Герману Мойжесу предъявили обвинение по статье о госизмене. Об этом информирует ТАСС.
«Арестованному Герману Мойжесу предъявлено обвинение в совершении государственной измены (ст. 275 УК РФ). Ранее он был этапирован в Москву для проведения с ним следственных действий. Обвиняемый по решению суда находится в СИЗО «Лефортово», — рассказал собеседник издания.
Помимо этого, оказалось, что у Мойжеса имеется гражданство Германии.

Герман Мойжес — один из создателей петербургского велодвижения, а также исполнительный директор ассоциации «Пошли-поехали», занимающейся развитием велоинфрастуктуры города. Мойжес является юристом и управляющим партнером группы компаний «Аверс Германия», которая помогает гражданам РФ и стран СНГ при получении ВНЖ в Германии. Мойжеса задержали российские силовики в конце мая в Санкт-Петербурге по подозрению в госизмене.

Ранее сообщалось, что сотрудника оборонного завода задержали за госизмену. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сизо
#рф
#госизмена
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Голые мусульманки: Женщина сломала позвонок в массажном салоне и выявила незаконную съемку
В Черкесске женщина узнала про скрытую съемку мусульманок в кабинете массажа
23 июля 2024, 14:34

Фото: istock / Supersmario

Женщина сломала позвонок в Черкесском салоне красоты, упав на скользком полу. После оправданий владелицы выяснилось, что в массажных кабинетах установлены скрытые камеры. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash Gor.
По данным издания, Лилиана поскользнулась на кафеле, задела рукой раковину и унитаз, в результате чего сантехника разбилась. Клиентку обязали оплатить сеанс, но извиняться и оплачивать компенсации никто не собирался, якобы против разбитое имущество.

Когда владелица салона опубликовала запись, чтобы доказать, что заведение невиновно, получила массу обвинений за то, что мусульманок снимали обнаженными. Лилиана обратилась в суд, начались проверки.

Оказалось, что хозяйка салона Маргарита уже сталкивалась с волной негатива за слив личных переписок с клиентами. Теперь многие переживают, что камера может быть и в кабинете эпиляции. Директриса пообещала написать заявление на Лилиану за клевету: якобы в салоне есть загадочные таблички, предупреждающие о видеосъемке, но их никто не видел.

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#имущество
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#женщина
#заявление
#компенсации
#запись
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«‎Выкурить последнюю сигарету»: В Крыму женщина хотела покончить с собой и взорвала дом
Baza: В Крыму женщина подорвала целый дом, когда хотела покончить с собой
23 июля 2024, 14:05

Фото: iStock/Bilanol

В Крыму женщина подорвала целый дом, когда хотела покончить с собой. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Трагедия произошла 22 июля в селе Владиславовка. 48-летняя местная жительница Елена устала бороться за своё существование и из-за долгов решила совершить самоубийство.

По данным канала, женщина открыла конфорки на кухне и решила выкурить последнюю сигарету. Она вышла в соседнюю комнату, решив, что ничего не случится и чиркнула зажигалкой, но произошел взрыв. Взрывная волна обрушила крышу одноэтажного многоквартирного дома.

В результате взрыва погибла 82-летняя жительница, а сосед Владимир госпитализирован в больницу с переломами нескольких рёбер и закрытой черепно-мозговой травмой головы. Сама Елена получила ожоги площадью 30% тела.

Ранее сообщалось, что российская блогер и байкерша «МотоТаня» (настоящее имя — Татьяна Озолина) погибла в Турции в ДТП. Она попала в аварию по вине турецкого мотоциклиста Онура Обута. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#трагедия
#женщина
#взрыв
#ожоги
#дома
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«Подарок» на день рождения: Детали смертельного ДТП с 16-летним сыном губернатора Бусаргина
Детали страшного ДТП, в котором погиб сын саратовского губернатора Бусаргина
23 июля 2024, 14:02

Фото: istock / Bilanol

22 июля в Саратове произошло ДТП, приковавшее к себе внимание всей России. При столкновении двух легковых автомобилей и грузовика погиб 16-летний сын губернатора Саратовской области Романа Бусаргина Иван. Сведения подтвердил депутат региональной облдумы, главврач Саратовской городской клинической больницы № 1 Евгений Ковалев.

ДТП с сыном губернатора Саратовской области

Примерно в 16.00 на улице Соколовой столкнулись две «Лады-Гранты» белого и черного цвета и грузовик MAN. Черная «Гранта» въехала в стоящий на обочине грузовик, пытаясь проскочить между ним и белым легковым авто той же модели, но не рассчитал расстояние.

Судя по кадрам с места происшествия, от удара, который пришелся на правую часть транспортного средства, черную «Ладу» сильно смяло и выбило стекла. На место ДТП буквально через 10 минут прибыл областной глава Роман Бусаргин.

Всего в чёрной «Гранте» было четыре человека:
  • Сам Иван Бусаргин, скончался на месте;
  • Второй пассажир, друг Бусаргина,19 лет, погиб на месте;
  • Водитель, 19 лет, пострадал, госпитализирован;
  • Третий пассажир, не получил повреждений.
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Водитель черной «Гранты» после аварии кричал «мне хана!»

По словам свидетелей, машина двигалась по улице со скоростью около 70 км/ч. Оказалось, наследник губернатора любил экстремальное вождение и получал награды в своей автошколе. Отмечается, что Иван сидел на пассажирском сиденье впереди.

По факту аварии правоохранители проводят процессуальную проверку. За ходом и результатами лично следит областной прокурор Сергей Филипенко.

В качестве подозреваемого фигурирует водитель черной «Гранты», 19-летний студент Вавиловского университета Амир Рахматулин. После ДТП он вылез из машины и кричал «мне хана!». Отмечается, что водитель легковушки в момент аварии был трезв, проблем с документами у него не было.

«Отделом по расследованию дорожно-транспортных происшествий ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области в отношении водителя автомашины «Лада Гранта» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — уточнили в полиции.
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По данным Телеграм-канала Mash, черную «Гранту» ранее якобы пытались продать более 3 лет и владели ей любители уличных гонок.

«За легковушку 2012 года выпуска на механике просили почти полмиллиона рублей. В машине были установлены пневмоподвеска и музыкальная система. Тюнинг скромный — на 100 тысяч рублей. Легковушкой владели несколько человек», — сообщает издание.
По некоторым данным, авто купили всего месяц назад, и оно не стояло на учете в Госавтоинспекции.

Роман Бусаргин является губернатором Саратовской области с 2022 года. Ранее на протяжении четырех лет он был заместителем председателя областного правительства. 29 июля ему исполнится 43 года. Такой печальный подарок ко дню рождения, горько сожалеют местные жители, получил Бусаргин.

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Известная ученая-экономист РАН погибла в Москве
В Новой Москве ученая-экономист Валентина Бондаренко погибла, выпав из окна
23 июля 2024, 13:35

Фото: iStock/SergeyPankratov

Ведущий научный сотрудник Центра институтов социально-экономического развития института экономики РАН Валентина Бондаренко погибла в Новой Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Уточняется, что Бондаренко выпала из окна квартиры. Трагедия произошла в поселении Воскресенское.

Согласно предварительной информации, гибель ученой не носит криминальный характер. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

По данным оперативных служб, долгое время Бондаренко страдала от болезни.

Валентина Бондаренко трудилась в должности ведущего научного сотрудника Центра институтов социально-экономического развития. По совместительству она также была исполнительным директором Международного фонда Н. Д. Кондратьева.

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