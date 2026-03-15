В Казани на проезжавший автомобиль обрушилась часть крыши жилого дома
В Казани часть кровли жилого дома упала на проезжавший автомобиль. Как сообщает Telegram-канал «Казань на максималках», инцидент произошёл на улице Бехтерева.
Кирпичи и металлические листы рухнули на машину, которая ехала мимо дома. После удара водитель сразу же выбежал из автомобиля. В результате происшествия у транспортного средства оказались повреждены капот и крыша.
В региональном Минздраве сообщили, что пострадал водитель ещё одной машины. Мужчина получил ушибы, на место оперативно прибыла бригада скорой помощи и оказала ему необходимую помощь. Сейчас специалисты выясняют причины случившегося.
Ранее сообщалось об инциденте на парковке в Петербурге, где машина покатилась назад и раздавила пятилетнего ребёнка.
