В Петербурге задержали школьника, угрожавшего пистолетом продавцу шаурмы

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В Санкт-Петербурге задержали школьника, который угрожал пистолетом продавцу шаурмы и вымогал у него деньги, об этом сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на источник.
По информации СМИ, происшествие случилось вечером 27 февраля на Ленинградской улице в Сосновом Бору.
Уже на следующий день полиция задержала ученика седьмого класса, подозреваемого в совершении этого преступления. Правоохранители провели с ним беседу в присутствии родителей и отпустили.
В настоящий момент полиция разыскивает второго школьника, которого подозревают в нападении на продавца. Отмечается, что его личность уже установлена.
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«Продавец шаурмы заявил, что двое подростков зашли в киоск, начали угрожать ему и требовать деньги», — сообщил собеседник издания.
В настоящий момент полиция разыскивает второго школьника, которого подозревают в нападении на продавца. Отмечается, что его личность уже установлена.
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Евгения Парфентьева