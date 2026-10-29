В Москве на 77-м километре МКАД загорелся автомобиль, движение затруднено
В Москве возгорание автомобиля на МКАД перекрыло две полосы движения. Об этом сообщает столичный Департамент транспорта.
Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 29 октября.
«На внутренней стороне 77-го км МКАД (перед съездом № 78) произошло возгорание автомобиля», — говорится в публикации ведомства.В настоящий момент на месте случившегося работают оперативные службы города. Специалисты уточняют обстоятельства инцидента и информацию о пострадавших. Отмечается, что из-за возгорания две из пяти полос МКАД перекрыли, движение затруднено на участке протяжённостью 3,5 километра. Водителям рекомендовали выбирать пути объезда.