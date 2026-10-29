Суд в Сочи взыскал 15 млн рублей с владельца хаски за нападение на ребёнка
Адлерский районный суд Сочи обязал владельца собак породы хаски выплатить 15 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу девятилетнего ребёнка, который пострадал от нападения животных в 2025 году. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Краснодарского края.
Трагедия произошла 26 февраля прошлого года. Собаки, которых содержал ответчик, напали на девятилетнего мальчика и нанесли ему травмы, которые привели к обезображиванию лица. Пострадавший до сих пор проходит длительную и дорогостоящую реабилитацию.
Суд удовлетворил исковые требования в полном объёме и взыскал с ответчика в пользу истца 15 миллионов рублей. Решение пока не вступило в законную силу. Отмечается, что пострадавшему ребёнку предстоят восстановительные пластические операции в течение ближайших 4–5 лет.
Ранее сообщалось об инциденте в Рязани. Там бездомные собаки покусали семилетнего мальчика.
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