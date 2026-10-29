Суд в Сочи взыскал 15 млн рублей с владельца хаски за нападение на ребёнка

29 октября 2026, 20:15

Фото: Istock/TRAVELARIUM

Адлерский районный суд Сочи обязал владельца собак породы хаски выплатить 15 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу девятилетнего ребёнка, который пострадал от нападения животных в 2025 году. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Краснодарского края.