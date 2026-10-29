В Ростовской области подросток погиб при столкновении питбайка со стеной дома
В Ростовской области питбайк с двумя подростками врезался в стену дома. Об этом информирует Госавтоинспекция региона.
Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом случилось в хуторе Насонтов Белокалитвинского района. 17-летний водитель мини-мотоцикла выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением и врезался в стену строения.
В результате травмы несовместимые с жизнью получил 16-летний пассажир транспортного средства. Сам водитель питбайка не имел права управления транспортным средством. В результате ДТП юноша серьёзно пострадал. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия.
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