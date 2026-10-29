В Рязани бездомные собаки покусали семилетнего мальчика
В Рязани три агрессивные собаки напали на семилетнего мальчика, который вышел погулять недалеко от дома. Об этом сообщает RZN.info.
По словам матери ребёнка, псы повалили школьника на землю и начали кусать. Проезжавший мимо водитель спугнул животных. Другой прохожий отвёл пострадавшего домой.
После инцидента мальчика госпитализировали в ОДКБ с тяжёлыми рваными ранами. Врачи оказали помощь потерпевшему и поставили прививки. Сейчас ребёнок чувствует себя нормально, его жизни ничего не угрожает.
Ранее сообщалось о чрезвычайном происшествии в Подмосковье. Там домашняя собака вырвалась из вольера и искалечила двух женщин. Отмечается, что пострадавшие получили крайне серьёзные травмы.
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