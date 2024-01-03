В Екатеринбурге отправили в СИЗО мужчину, который убил прохожего у «Гринвича»

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В Ленинском районном суде мужчину, который зарезал прохожего возле ТРЦ «Гринвич» в канун Нового года, отправили под стражу до 29 февраля. Об этом информирует «КП-Екатеринбург», ссылаясь на слова его адвоката.
Инцидент произошел 31 декабря около 19:00 у «Гринвича». На выходе из ТРЦ между Джурабоем Дададжановым и Мубиным Закирьеевым произошла словесная перепалка. По данным следствия, Мубин Закирьеев достал нож, а его оппонент Дададжанов выхватил лезвие. Затем он ударил его со словами: «Забирай свой нож обратно».
Пострадавший умер в больнице.
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