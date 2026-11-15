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В Омской области произошло смертельное ДТП с участием автобуса

В Омской области Toyota столкнулась с рейсовым автобусом
Фото: istockphoto/Vladimir Dyavhkov

В Омской области на трассе Омск — Тюмень произошло ДТП с участием легкового автомобиля и рейсового автобуса ПАЗ. В результате аварии погибла 45-летняя женщина-водитель Toyota, сообщили в УМВД по региону.



По предварительным данным, в районе села Дружино Омского района водитель легкового автомобиля не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с автобусом ПАЗ. В момент аварии в салоне автобуса находились 20 пассажиров — работников одного из предприятий. Медицинская помощь потребовалась двум пассажирам автобуса.

Женщина-водитель Toyota от полученных травм скончалась на месте происшествия. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства аварии. Прокуратура Омского района взяла проверку на контроль.

Ранее в Кузбассе ДТП унесло жизнь девочки. Трагедия произошла на трассе Кемерово — Промышленная.

Никита Кротов

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