В Москве на Ленинградском шоссе столкнулись автобус и 16 автомобилей

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На севере Москвы произошла массовая авария. НА Ленинградском шоссе в Хорошевском районе столкнулись пассажирский автобус и 16 автомобилей.
Об этом сообщил телеграм-канал «360.ru» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По предварительной информации, в результате массового дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал. На шоссе перекрыты три полосы движения в сторону центра из шести. Причины и обстоятельства аварии, а также то, по чьей вине она произошла, предстоит выяснить правоохранителям.
Известно, что ДТП произошло в районе дома № 73. Автобус е35К следовал экспрессом до Белорусского вокзала. Движение в сторону центра по Ленинградскому проспекту сейчас затруднено. Водителей просят по возможности пользоваться объездными маршрутами.
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Александр Бойцов