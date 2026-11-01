В Новокузнецке после обрезания на дому ребёнку ампутировали половой орган
В Новокузнецке ребёнку ампутировали половой орган после неудачного обрезания, которое сделал хирург на дому. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Семья обратилась к 36-летнему знакомому, который работал врачом-урологом в местной поликлинике. Пациенты отзываются о нём как о добродушном и внимательном медике. Однако кустарная операция поставила крест на карьере доктора и разрушила жизнь маленького пациента.
По предварительным сведениям, у мальчика было заболевание, из-за которого хирург допустил ошибку во время домашнего обрезания. Вскоре у ребёнка начался сепсис, и его экстренно госпитализировали.
Врачам пришлось ампутировать повреждённые ткани, чтобы спасти малыша. Следственный комитет возбудил уголовное дело и арестовал уролога. Сейчас стороны ждут результатов судебно-медицинской экспертизы.
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