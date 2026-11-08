В Москве на правнука поэта Бальмонта завели уголовное дело за «левый» больничный
Правнука поэта Константина Бальмонта обвинили в использовании поддельного больничного. 41-летний Борис Бальмонт несколько дней отсутствовал на работе, объясняя это болезнью, а затем предоставил фотографию больничного листа, сообщает Telegram-канал Mash.
Проверка показала, что документ фальшивый — мужчину уволили и завели уголовное дело об обороте поддельных документов. Сейчас оно рассматривается в Преображенском суде Москвы.
По данным СМИ, Борис Бальмонт находится под подпиской о невыезде. Ему грозит штраф или несколько месяцев ограничения свободы.
Сам правнук литератора объясняет ситуацию путаницей в больнице, где он якобы должен был лечь на операцию: по его словам, больничный оформил не тот врач, а позже документ задним числом признали недействительным. Отмечается, что ранее Борис Бальмонт выдвигался в Госдуму от партии «Новые люди».
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