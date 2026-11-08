В Москве на правнука поэта Бальмонта завели уголовное дело за «левый» больничный

08 ноября 2026, 12:05

Mash: правнук поэта Бальмонта ответит перед судом за фальшивый больничный

Фото: istockphoto/AMilkin

Правнука поэта Константина Бальмонта обвинили в использовании поддельного больничного. 41-летний Борис Бальмонт несколько дней отсутствовал на работе, объясняя это болезнью, а затем предоставил фотографию больничного листа, сообщает Telegram-канал Mash.