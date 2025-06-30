В Санкт-Петербурге владелец массажного салона обвинён в домогательствах
В Санкт-Петербурге разгорелся скандал вокруг элитного массажного салона на Крестовском острове, где владелец по имени Николай был обвинён клиенткой по имени Кристина в сексуальных домогательствах. Инцидент произошёл 23 июня, когда Кристина пришла в салон по рекомендации подруги для массажа ног. Об этом пишет Telegram-канал «Baza».
По словам девушки, после успешной процедуры она отправилась в спа-зону, где встретила Николая. Кристина утверждает, что владелец настойчиво предлагал ей парение, а затем последовали нежелательные действия в хаммаме и джакузи. Она описала, как Николай прижал её к стене и начал касаться интимных мест, несмотря на её протесты. В итоге, испугавшись, Кристина смогла покинуть заведение только благодаря вмешательству другого клиента.
После инцидента Кристина решила обратиться в полицию и написать заявление о домогательствах, а также начала искать отзывы о салоне, где нашла несколько похожих историй от других девушек.
Николай, в свою очередь, отрицает все обвинения и утверждает, что это часть кампании конкурентов против его бизнеса. Он также сообщил, что сам написал заявление на Кристину за клевету. По его словам, в салоне есть камеры наблюдения, но он опасается, что их записи могут быть использованы против него.
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