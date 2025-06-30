В Санкт-Петербурге владелец массажного салона обвинён в домогательствах

30 июня 2025, 09:51

Фото: миедиасток.рф

В Санкт-Петербурге разгорелся скандал вокруг элитного массажного салона на Крестовском острове, где владелец по имени Николай был обвинён клиенткой по имени Кристина в сексуальных домогательствах. Инцидент произошёл 23 июня, когда Кристина пришла в салон по рекомендации подруги для массажа ног. Об этом пишет Telegram-канал «‎Baza».